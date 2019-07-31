Потап и Настя Каменских опубликовали новые фото со второго медового месяца.

Потап и Настя Каменских показали, как развлекаются в Италии - яркие фото instagram.com/realpotap

Несколько дней назад известные украинские исполнители Настя Каменских и Потап решили себе устроить второй медовый месяц. Пара отправилась в Италию. В отпкск супруги улетели не сами. Компанию им составили лучшие друзья – солист группы “Время и Стекло“ Позитив и его жена Аня.

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Так, на своей странице в Instagram продюсер Потап опубликовал фото, на котором он позирует с женой Настей, Позитивом и Аней Завгородней. Судя по геолокации, друзья посетили яхт-клуб Porto Marana.

“Веселая компания! Туру- туру- ту-ту (мотив Ералаш) Сардиния, Италия! Туру-туру -ту ту! Веселую Кампанию,экран покажет наш!Веселую кампанию, в журнале Огонёк!“, - забавно подписал кадр Потап.

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Не отстает от мужа и Настя Каменских, она также активно публикует яркие снимки с отпуска. Так артистка похвасталась стильным образом с отдыха. Звезда опубликовала кадр, на котором позирует в летнем платье с принтом. Свой образ Каменских дополнила плетеной сумкой и соломеннаой шляпой.

“Я очень счастлива“, - подписала фото NK на итальянском языке.

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Позже певица разместила в своем аккаунте два снимка с прогулки по Сардинии. На фото Настя запечатлена в коротком платье со цветочным принтом, а ее муж Потап был одет в светлую рубашку и темно-синие шорты.

“Со мной любовь“, - подписала один из кадров Каменских на итальянском языке.

Напомним, ранее стало известно, когда Потап и Настя официально поженились.