"Идеально": Деми Роуз блеснула формами в мини-бикини
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Британская модель Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои аппетитные формы в откровенных нарядах, еще раз доказала, что ей очень идет мини-бикини. В Инстаграм знаменитости появился снимок с греческого острова Миконос - девушка позирует, облокотившись ягодицами о бортик балкона и забросив руки за голову. На Деми - желтый комплект с мини-трусиками и лифом с мягкими чашками, которые лишь слегка прикрывают прелести звезды.
Оставайтесь рядом с теми, кто светит, как солнышко, - написала Деми.
Подписчики похвалили фото и отметили, что девушка сама, как солнышко, ее фигура “идеальна“, и в купальнике Деми - просто “огонь“,
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото с сестрой в купальнике.
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