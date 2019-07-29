"Идеально": Деми Роуз блеснула формами в мини-бикини

Модель еще раз доказала, что открытые купальники хорошо смотрятся на "аппетитных" девушках.

"Идеально": Соблазнительная Деми Роуз блеснула фигурой в мини-бикини instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои аппетитные формы в откровенных нарядах, еще раз доказала, что ей очень идет мини-бикини. В Инстаграм знаменитости появился снимок с греческого острова Миконос - девушка позирует, облокотившись ягодицами о бортик балкона и забросив руки за голову. На Деми - желтый комплект с мини-трусиками и лифом с мягкими чашками, которые лишь слегка прикрывают прелести звезды.

Оставайтесь рядом с теми, кто светит, как солнышко, - написала Деми.

Подписчики похвалили фото и отметили, что девушка сама, как солнышко, ее фигура “идеальна“, и в купальнике Деми - просто “огонь“,

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото с сестрой в купальнике.