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"Идеально": Деми Роуз блеснула формами в мини-бикини

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Модель еще раз доказала, что открытые купальники хорошо смотрятся на "аппетитных" девушках.

"Идеально": Соблазнительная Деми Роуз блеснула фигурой в мини-бикини
instagram.com/demirosemawby

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Британская модель Деми Роуз, которая обожает демонстрировать свои аппетитные формы в откровенных нарядах, еще раз доказала, что ей очень идет мини-бикини. В Инстаграм знаменитости появился снимок с греческого острова Миконос - девушка позирует, облокотившись ягодицами о бортик балкона и забросив руки за голову. На Деми - желтый комплект с мини-трусиками и лифом с мягкими чашками, которые лишь слегка прикрывают прелести звезды.

Оставайтесь рядом с теми, кто светит, как солнышко, - написала Деми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay close to those who feel like sunlight 🌞

Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)

Подписчики похвалили фото и отметили, что девушка сама, как солнышко, ее фигура “идеальна“, и в купальнике Деми - просто “огонь“,

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото с сестрой в купальнике.

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Теги: Деми Роуз, фото в купальниках
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Источник: ivona bigmir)net

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