Дмитрий Комаров показал редкий снимок с братом и сестрой

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров поделился редким семейным кадром.

Популярный ведущий канала “1+1“, звезда проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров поделился новым снимком из путешествия по Франции. Как выяснилось, знаменитость отправился в Париж не сам, а в компании своих брата и сестры, которые являются двойняшками.

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Так, на своей странице в Instagram Дмитрий опубликовала фотографию, на которой запечатлен с с Ангелиной и Николаем. На свежем селфи ведущий с родственниками позирует на фоне Эйфелевой башни.

“Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и “вторые половинки“, а видимся мы реже, но становимся все дружнее“, - подписал новый кадр Комаров.

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Также Дмитрий немного рассказал подписчикам о брате и сестре. В частности, он сообщил, как Николай и Ангелина относятся к соцсетям.

“Брат не любит соцсети, никогда не “втыкает“ в ленту инстаграма, снимает исключительно на пленочную камеру. Сестра – блогер, поэтому не выпускает телефон из рук, все время что-то снимает. И просит брата, который не любит соцсети, сфоткать ее в инсту. На что Коля с ироничной улыбкой все же соглашается. Любя. Думаю, многим мужикам это “инстаграмное“ ощущение знакомо. Часто сестра просит именно Колю, потому что я тоже могу “улететь в телефон“ надолго, но не в соцсети. У меня нон-стоп идет монтаж программ, и нужно всегда быть на связи с редакцией“, - признался ведущий “Мира наизнанку“.

Позже сестра Дмитрия, Ангелина также поделилась фотографиями с братьями из путешествия во Франции.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой.