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Дмитрий Комаров показал редкий снимок с братом и сестрой

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Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров поделился редким семейным кадром.
Дмитрий Комаров показал редкий снимок с братом и сестрой
Дмитрий Комаров показал редкий снимок с братом и сестрой
instagram.com/komarovmir

Популярный ведущий канала “1+1“, звезда проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров поделился новым снимком из путешествия по Франции. Как выяснилось, знаменитость отправился в Париж не сам, а в компании своих брата и сестры, которые являются двойняшками.

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Так, на своей странице в Instagram Дмитрий опубликовала фотографию, на которой запечатлен с с Ангелиной и Николаем. На свежем селфи ведущий с родственниками позирует на фоне Эйфелевой башни.

“Этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и “вторые половинки“, а видимся мы реже, но становимся все дружнее“, - подписал новый кадр Комаров.

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Также Дмитрий немного рассказал подписчикам о брате и сестре. В частности, он сообщил, как Николай и Ангелина относятся к соцсетям.

“Брат не любит соцсети, никогда не “втыкает“ в ленту инстаграма, снимает исключительно на пленочную камеру. Сестра – блогер, поэтому не выпускает телефон из рук, все время что-то снимает. И просит брата, который не любит соцсети, сфоткать ее в инсту. На что Коля с ироничной улыбкой все же соглашается. Любя. Думаю, многим мужикам это “инстаграмное“ ощущение знакомо. Часто сестра просит именно Колю, потому что я тоже могу “улететь в телефон“ надолго, но не в соцсети. У меня нон-стоп идет монтаж программ, и нужно всегда быть на связи с редакцией“, - признался ведущий “Мира наизнанку“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И снова о мобилках в путешествии. На примере нашей поездки с братом @kol_yan и сестрой @komarova_angelina в Париж. У нас очень разный взгляд на связь за границей. Брат не любит соцсети, никогда не «втыкает» в ленту инстаграма, снимает исключительно на пленочную камеру. Сестра – блогер, поэтому не выпускает телефон из рук, все время что-то снимает. И просит брата, который не любит соцсети, сфоткать ее в инсту😂 На что Коля с ироничной улыбкой все же соглашается. Любя. Думаю, многим мужикам это «инстаграмное» ощущение знакомо😉 Часто сестра просит именно Колю, потому что я тоже могу «улететь в телефон» надолго, но не в соцсети. У меня нон-стоп идет монтаж программ, и нужно всегда быть на связи с редакцией. Каждому из нас троих приходится путешествовать по работе. Сейчас мы обратили внимание, что уже не задумываясь, с момента приземления пользуемся роумингом, которого еще два-три года назад боялись. Тогда ходили легенды в стиле: забыл выключить интернет – сняло 2000 гривен за 2 дня. Эти времена в прошлом. Мы втроем, каждый со своей целью, пользуемся роумингом. Не тратим время на поиск местной симки и ее замену – в коротких поездках это потеряло смысл. Например, у меня сейчас подключена услуга от #Киевстар идеальный роуминг – звонки по 1 гривне за минуту, но даже ими я практически не пользуюсь, потому что интернет по 10 копеек за 1 мб. Это фактически по ценам Travel-SIM. Поэтому звонки и сообщения делаю только через мессенжеры. Вообще, я уже писал, что основной номер вообще нежелательно отключать за границей, если пользуешься банковской картой. Я уже обжигался, деньги воровали, и если бы не роуминг – банк бы мне не дозвонился и их не вернул. Ну а этой фотографией возле символа любви мы хотим поделиться своей любовью. Впервые мы втроем в мировом сердце любви и путешествий – возле Эйфелевой башни в Париже. В такие моменты понимаешь, как здорово иметь большую семью. Братья и сестры, когда становятся взрослыми, должны стать лучшими друзьями. У нас получилось именно так. И хоть у каждого уже есть своя семья и «вторые половинки», а видимся мы реже, но становимся все дружнее))

Допис, поширений Дмитрий Комаров (@komarovmir)

Позже сестра Дмитрия, Ангелина также поделилась фотографиями с братьями из путешествия во Франции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я и мои два личных фотографа в Версале😁

Допис, поширений Angelina Komarova (@komarova_angelina)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров впервые появился на обложке глянца вместе с женой.

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Теги: Дмитрий Комаров, Мир наизнанку
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Источник: ivona.bigmir.net

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