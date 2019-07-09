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Стильная Ратаковски прогулялась по городу в одной рубашке

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Супермодель попала в объективы папарацци в откровенном наряде.

Стильная Ратаковски прогулялась по городу в одной рубашке
Стильная Ратаковски прогулялась по городу в одной рубашке
instagram.com/emrata

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно призналась, что обожает мужские рубашки, засветилась в центре Нью-Йорка в откровенном наряде. Папарацци “словили“ девушку в длинной белой рубашке с коричневым поясом. Образ дополнила ассиметричная сумочка со змеиным принтом и темные очки в леопардовой оправе.

К слову, Эмили не впервые демонстрирует откровенный образ на людях - недавно модель заявилась на конференцию о женском счастье в топе, напоминающем белье.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян показала фото с сестрой в купальниках.

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Теги: Эмили Ратаковски, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
SEMPENTY    31.07.2019, 17:24
Оценка:  0
SEMPENTY
В чем прикол? Так ходят все кому не лень...
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