Супермодель попала в объективы папарацци в откровенном наряде.

Стильная Ратаковски прогулялась по городу в одной рубашке instagram.com/emrata

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Супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно призналась, что обожает мужские рубашки, засветилась в центре Нью-Йорка в откровенном наряде. Папарацци “словили“ девушку в длинной белой рубашке с коричневым поясом. Образ дополнила ассиметричная сумочка со змеиным принтом и темные очки в леопардовой оправе.

К слову, Эмили не впервые демонстрирует откровенный образ на людях - недавно модель заявилась на конференцию о женском счастье в топе, напоминающем белье.

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