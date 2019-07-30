Ольга Куриленко в бикини похвасталась пикантной фотосессией

Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась кадрами с откровенной фотосессии.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко обожает делиться с поклонниками кадрами с различных фотосессий.

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Так, недавно на своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость разместила несколько фотографий, на которых она запечатлена в купальнике.

На свежих снимках “девушка Бонда“ позирует с мокрыми волосами позирует возле бассейна в черно-белом мини-бикини. Пляжный наряд выгодно подчеркнул идеальную фигуру актрисы.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.