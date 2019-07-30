Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Куриленко в бикини похвасталась пикантной фотосессией

Комментариев: 0
Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась кадрами с откровенной фотосессии.
Ольга Куриленко в бикини похвасталась пикантной фотосессией
Ольга Куриленко в бикини похвасталась пикантной фотосессией
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко обожает делиться с поклонниками кадрами с различных фотосессий.

Читай также: Ольга Куриленко показала, как выглядела в 15 лет

Так, недавно на своей странице в Instagram 39-летняя знаменитость разместила несколько фотографий, на которых она запечатлена в купальнике. 

На свежих снимках “девушка Бонда“ позирует с мокрыми волосами позирует возле бассейна в черно-белом мини-бикини. Пляжный наряд выгодно подчеркнул идеальную фигуру актрисы.

Напомним, ранее Ольга Куриленко поразила Сеть соблазнительным постельным фото.

Поделись:
Теги: Ольга Куриленко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь