"Испортил фото": Потап показал забавный снимок с медового месяца

Потап и Настя Каменских отправились во второй медовый месяц в Италию.

После многочисленных выступлений и съемок известные украинские исполнители Настя Каменских и Потап решили себе устроить второй медовый месяц.

Читай также: “Она следит за мной“: Потап рассказал о семейной жизни с Каменских Источник:

Пара отправилась в любимую страну Каменских - Италию. Но, как оказалось, супруги улетели в отпуск не сами. Компанию им составили лучшие друзья – солист группы “Время и Стекло“ Позитив и его жена Аня.

Так, на своей странице в Instagram продюсер Потап поделиться первым кадром из путешествия. Артист опубликовал пляжное фото, на котором нежно обнимает жену Настю. А на заднем фоне можно увидеть Позитива.

“Завжди знайдеться той, хто спаганить фото з відпустки“, - забавно подписал кадр Потап.

Подписчики принялись активно комментировать новую публикацию пары. Многие поинтересовались, почему Потап и Настя никогда не ездят на отдых сами.

Читай также: Стало известно, когда Потап и Настя официально поженились

“Чого ви скрізь берете з собою когось? Вони вам гроші позичають? А фото класне, душевне“, “Ну вы че? Позитив ещё никому не мешал“, “Вы хоть раз, ездили отдыхать сами? Вечно кагал народу с собой возите!)“, “Ребята вы такие, ну просто супер, позитивное фото, так держать“, “Прикольно получилось“, “Не испоганит, а повеселит)))“, “Он добавляет позитива в вашу фотку“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских показала, как проходили съемки “Константы“ и “Обіцяю“.