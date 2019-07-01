Кардашьян написала, что скучает по дому и сестрам.

Ким Кардашьян с младшей сестрой сделали селфи в купальниках instagram.com/kimkardashian

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Звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась снимком со своей младшей сестрой, супермоделью Кендалл Дженнер. Фото появилось в Инстаграм. На нем сестры запечатлены в купальниках. Ким - в черном раздельном комплекте и розовом парео, а Кендалл - в леопардовом бикини. К слову, образ девушка дополнила шляпкой от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy. Ранее в такой же панаме засветилась еще одна супермодель - Джиджи Хадид.

Путешествую по миру, но скучаю по моим сестрам ✨, - подписала Ким Кардашьян.

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Кендалл Дженнер прокомментировала фото, отметив, что “тоже очень скучает и не может дождаться, когда попадет домой“.

За считанные часы фото сестер набрало более, 2, 2 млн. лайков.

Напомним, что ранее Ким выкладывала фото, на котором запечатлена со всеми своими сестрами.

Ранее мы писали, что Джиджи Хадид показала, как принимает душ на пляже.