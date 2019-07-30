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Редкое фото: муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал своего отца

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Муж Регины Тодоренко, Влад Топалов поделился совместным кадром с отцом.
Редкое фото: муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал своего отца
Редкое фото: муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал своего отца
instagram.com/vladtopalovofficial

Супруг экс-ведущей “Орла и Решки“ Регины Тодоренко, российский исполнитель Влад Топалов поделился в соцсети редким семейным кадром. Артист впервые показал своего отца.

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На своей странице в Instagram Влад опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе со своим папой Михаилом Генриховичем. На фото певец одет в голубых штанах и белой футболке с принтом, а Топалов-старший позирует в бирюзовой рубашке и белых брюках. обнимая сына.

В описании к милому снимку Влад признался, что это первая его встреча с отцом за лето. Артист поблагодарил папу за счастливые совместные моменты, а также рассказал, что думает о роли родителей в жизни ребенка.

“Воспользовались случаем единственной встречи за лето, чтобы побыть вдвоём, поговорить о жизни, о воспитании, о сыновьях, отцах, внуках и дедах! Спасибо, Папа, за эти счастливые мгновения! Люблю тебя и уже скучаю! Так не хватает вот такого в жизни. Все куда-то мчимся, а на самом деле, нашим детям нужны просто мы! Не наши деньги или работа.... а просто МЫ! Делаем выводы и двигаемся дальше, вместе, крепко и одной большой семьей или , правильнее сказать - кланом“, - написал Топалов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспользовались случаем единственной встречи за лето, чтобы побыть вдвоём, поговорить о жизни, о воспитании, о сыновьях, отцах, внуках и дедах! Спасибо, Папа, за эти счастливые мгновения! Люблю тебя и уже скучаю! Так не хватает вот такого в жизни. Все куда-то мчимся, а на самом деле, нашим детям нужны просто мы! Не наши деньги или работа.... а просто МЫ! Делаем выводы и двигаемся дальше, вместе, крепко и одной большой семьей или , правильнее сказать - кланом😈🤪😂😘♥️ #папасын #владтопалов #vladtopalov @topalovmichael

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Ранее Регина Тодоренко поблагодарила сестру мужа за шикарную свадьбу.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко
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Источник: Ivona.bigmir.net

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