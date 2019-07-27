Тина Кароль показала бэкстейдж с пляжной фотосессии в США - видео

Певица Тина Кароль опубликовала ролик, снятый на пляже Лос-Анджелеса.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль в последнее время часто радовала поклонников соблазнительными пляжными фото. Теперь же артистка решила показать фанам, как проходили съемки этих фотосессий.

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На своей странице в Instagram 34-летняя певица опубликовала короткий ролик с музыкальным сопровождением, который был снят в Лос-Анджелесе, США. В видео можно увидеть,как Тина позирует на пляже в топе и коротких шортах, а также в черном купальнике.

Отметим, что автором соблазнительного фотосета Кароль стала Алина Симоненко. Она также опубликовала в своем аккаунте видео со съемок и показала совместный кадр с Тиной.

Поклонники пришли в полный восторг от пляжного ролика певицы. Они написали множество комплиментов в комментариях.

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“Боже какой красивый Кенгуруш“, “Прям через видео ощутила дуновение ветра. Ты радость“, “Это любовь. Волшебно“, “Божеееееееее, это невероятноооо“, “Девочка вы полны одной эстетики“, “Как будто бы новый фильм“, “Вай какой класс“, “Как же красиво, заберу тебя и мы улетим с тобой в ЛА“, - написали пользователи Сети.

Ранее Тина Кароль обнажила стройные ножки в экстравагантном наряде.