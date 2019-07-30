"Такая настоящая": Ольга Фреймут восхитила Сеть черно-белым кадром

Ведущая Ольга Фреймут показала новую фотографию в Instagram.

Популярная украинская телеведущая, а с недавних пор издатель и писательница, Ольга Фреймут поделилась с подписчиками новым снимком из фотосессии.

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На своей странице в Instagram 37-летняя телезвезда опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в светлом топе. Волосы Фреймут оставила распущенными.

В описании к фото ведущая добавила одну из цитат Джерома Дэвида Сэлинджера “Над пропастью во ржи“. Также Ольга отметила автора снимка - Яну Токарчук.

“Клянусь богом, если б я играл на рояле или на сцене и нравился этим болванам, я бы считал это личным оскорблением. На черта мне их аплодисменты? Они всегда не тому хлопают, чему надо. Если бы я был пианистом, я бы заперся в кладовке и там играл.“ Джером Девід Селінджер “Над прірвою у житі“ фото @ianatokarchuk“, - написала Ольга Фреймут.

Многие подписчики отметили, что Ольга на фото выглядит немного уставшей. Но несмотря на это, она очень красивая и настоящая.

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“Прекрасный кадр, прекрасная Вы, прекрасные слова“, “Дуже природня“, “Так похудела“, “Такая уставшая и красивая...“, “Гарне фото!!“, “Така справжня на фото“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Ольга Фреймут показала постельное фото и рассказала, как добиться успеха.