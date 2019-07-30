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Потап и Настя Каменских отправились во второй медовый месяц

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Потап и Настя Каменских вместе с Позитивом и его супругой Анной отправились на отдых.
Потап и Настя Каменских отправились во второй медовый месяц
Потап и Настя Каменских отправились во второй медовый месяц
instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских объявила о старте отпуска. После многочисленных концертов и съемок звезда наконец-то смогла отправиться в еще один медовый месяц с мужем, рэпером Потапом.

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Вместе с парой на отдых поехали их лучшие друзья – участник группы «Время и Стекло» Позитив и его супруга Анна Завгородняя. Куда они отправились на этот раз – пока неизвестно.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала несколько кадров с отпуска. На первом фото артистка позирует в белой майке, коротких шортах и длинной бежевой кофте. Свой образ Настя дополнила шляпой, рюкзаком и оригинальным украшением на шее.

Долгий путь проделали сегодня, но наконец-то мы на месте! С этой секунды мой отдых начался, - подписала фото NK.

Также певица поделилась несколькими снимками и видео в разделе Сторис. Девушка показала свой номер в отеле и опубликовала фото в купальнике, которое сделал Позитив.

Напомним, ранее Настя Каменских показала, как проходили съемки “Константы“ и “Обіцяю“.

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Теги: Потап, Настя Каменских
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Источник: ivona.bigmir.net

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