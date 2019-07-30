В Сети появилось фото звезды в объемном платье-тунике .

В мешковатом наряде: Анджелину Джоли "подловили" на прогулке с дочерью instagram.com/angelinabradlovers

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Кинозвезда Анджелина Джоли, которая недавно засветилась в ярких женственных образах в Париже, похоже, вернулась к своему любимому “расслабленному“ стилю. В Сети появилось фото, сделанное папарацци, на котором Джоли предстала в нюдовом платье-пончо. Образ дополнили кожаные шлепанцы и небольшая сумочка. Фото сделано в Лос-Анджелесе, звезда идет за руку с дочерью, а в другой руке несет объемный белый пакет.

Ранее мы писали, что Джоли подтвердила свое участие в супергеройском фильме.