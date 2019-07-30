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В мешковатом наряде: Анджелину Джоли "подловили" на прогулке с дочерью

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В Сети появилось фото звезды в объемном платье-тунике .

В мешковатом наряде: Анджелину Джоли
В мешковатом наряде: Анджелину Джоли "подловили" на прогулке с дочерью
instagram.com/angelinabradlovers

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Кинозвезда Анджелина Джоли, которая недавно засветилась в ярких женственных образах в Париже, похоже, вернулась к своему любимому “расслабленному“ стилю. В Сети появилось фото, сделанное папарацци, на котором Джоли предстала в нюдовом платье-пончо. Образ дополнили кожаные шлепанцы и небольшая сумочка. Фото сделано в Лос-Анджелесе, звезда идет за руку с дочерью, а в другой руке несет объемный белый пакет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petco in Los Angeles

Публикация от Angelina Jolie (@angelinabradlovers)

Ранее мы писали, что Джоли подтвердила свое участие в супергеройском фильме. 

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Теги: Анджедина Джоли, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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