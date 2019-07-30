Регина Тодоренко поблагодарила сестру мужа за шикарную свадьбу

Сестра Влада Топалова, Алина была организатором итальянской свадьбы брата и его возлюбленной Регины Тодоренко.

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продолжает делиться интересными подробностями со своей свадьбы, которая состоялась 3 июля в Сорренто, Италия.

Читай также: “Горько!“: Регина Тодоренко показала страстный поцелуй с мужем

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, где позирует вместе с мужем Владом Топаловым и его сестрой Алиной. Отметим, что именно Алина и ее агенство занималось организацией свадьбы.

Регина призналась, что Алина доводила до совершенства каждую мелочь. Сестра жениха пообщалась со всеми гостями, чтобы правильно составить меню.

“Почему-то принято считать, что свадьба – это обязательно сложно и всё не может пройти гладко и идеально. Поэтому, когда на горизонте запахло свадьбой, я поняла - если я хочу, чтобы всё прошло идеально, организацией нашего праздника должна заниматься Алина Топалова @alina_topalova и её агентство Ace-Events @ace_events . Мы полностью отдали себя в её руки. Алина занималась всем и доводила до совершенства каждую мелочь! Например, чтобы составить меню, она пообщалась с каждым (!) из гостей, чтобы выяснить, что он ест, а что нет. Каждый получил подробное описание того, как добраться в его отель, в итоге никто из наших гостей не потерялся!“, - поделилась Тодоренко.

Так же Алина нашла виллу, в которой прошла церемония и даже контролировала дресс-код.

“Именно она нашла Виллу Astor, в которую я влюбилась с первого взгляда и разработала всю стилистику свадьбы! Знаете, многие невесты очень боятся, что гости придут на церемонию в белой одежде, всячески акцентируя внимание на том, что никто, кроме невесты, не должен быть в белом. Мы же сделали всё наоборот и были приятно удивлены, когда абсолютно все гости появились на свадьбе в нарядах, полностью соответствующих дресс-коду. Это выглядело невероятно красиво! Контролировала дресс-код, как вы понимаете, тоже Алина!“, - написала Регина.

Читай также: “Сильно ошибался“: Влад Топалов признался, что думает о своей свадьбе

Регина отметила, что сестра Влада занималась свадьбой, будучи беременной. Тодоренко заявила, что даже хотела бы, чтобы Алина занималась организацией всей ее жизни.

“И я безумно счастлива, что в нашей семье есть человек, способный превратить хаос в упорядоченную жизнь! Я до сих пор в полном шоке и восторге от нашей свадьбы! И я бы даже хотела, чтобы @alina_topalovaзанималась организацией всей моей жизни!

P.S. Кстати, организацией нашей свадьбы Алина занималась будучи беременной. Теперь я точно убедилась в том, что беременные женщины - это супер-женщины!“, - подытожила Тодоренко.

Ранее сообщалось, что Влад Топалов пришел на свадьбу сестры без жены.