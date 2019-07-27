Фото модели в купальнике собрало 1,3 млн. лайков за 2 часа.

Соблазнительная Джиджи Хадид показала, как принимает душ instagram.com/gigihadid

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Американская супермодель Джиджи Хадид знает толк в соблазнительных фото с отдыха. Так, звезда поделилась в Инстаграм снимками под душем, сделанные на пляже в Греции. Джиджи позирует в черном купальнике спортивного типа и черно-белой бандане. Шею девушки украшают тонкие цепочки с кулоном, а на ноге красуется нежная подвеска.

Фото модели за 2 часа собрало более 1,3 млн. лайков.

Ранее Джиджи уже выставляла отпускные фото в купальнике - на днях звезда поделилась снимком в ярком мини-бикини, которое подчеркнуло ее ягодицы.

Ранее мы писали, что Моника Белуччи показала горячие снимки в купальнике.