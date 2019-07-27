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Соблазнительная Джиджи Хадид показала, как принимает душ

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Фото модели в купальнике собрало 1,3 млн. лайков за 2 часа.

Соблазнительная Джиджи Хадид показала, как принимает душ
Соблазнительная Джиджи Хадид показала, как принимает душ
instagram.com/gigihadid

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Американская супермодель Джиджи Хадид знает толк в соблазнительных фото с отдыха. Так, звезда поделилась в Инстаграм снимками под душем, сделанные на пляже в Греции. Джиджи позирует в черном купальнике спортивного типа и черно-белой бандане. Шею девушки украшают тонкие цепочки с кулоном, а на ноге красуется нежная подвеска.

Фото модели за 2 часа собрало более 1,3 млн. лайков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gíkonos

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее Джиджи уже выставляла отпускные фото в купальнике - на днях звезда поделилась снимком в ярком мини-бикини, которое подчеркнуло ее ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mornin 🇬🇷

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Ранее мы писали, что Моника Белуччи показала горячие снимки в купальнике. 

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Теги: Джиджи Хадид, фото в купальниках, фото с отдыха
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  30.07.2019, 18:34
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Я бодро передернул свой отросток, походу перднув. Гы, гы, гы.
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