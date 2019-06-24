Блогер из Амстердама насмешила Сеть "неидеальными" отпускными фото
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В Сети набирают популярности коллажи девушки-блогера из Амстердама Рианны Мейер, которая показывает “неудачные кадры“ отпускных фото. На своей странице в Инстаграм Рианна делится снимками из путешествий, не игнорируя и “неудачные“ фото.
Так, недавно девушка развеселила подписчиков кадром со сладкой ватой - до поедания и после.
Кроме того, блогер довела подписчиков “до истерики“ кадром с собачкой, на котором так низко опустила лицо, что создала эффект “тройного подбородка“.
До этого Рианна выставила целую серию забавных коллажей, созданных по принципу “ожидание-реальность“, в которых показала удачное и неудачное фото с одного ракурса.
Ранее мы писали, что девушка “порвала“ Сеть танцами под песню Ники Минаж.
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