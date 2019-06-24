Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Блогер из Амстердама насмешила Сеть "неидеальными" отпускными фото

Комментариев: 0
Девушка делает коллажи по типу ожидание-реальность.

Блогер из Амстердама насмешила Сеть
Блогер из Амстердама насмешила Сеть "неидеальными" отпускными фото
instagram.com/rianne.meijer

Читай также: "Наглаживает, как кошечку": MARUV показала нежные ласки мужа

В Сети набирают популярности коллажи девушки-блогера из Амстердама Рианны Мейер, которая показывает “неудачные кадры“ отпускных фото. На своей странице в Инстаграм Рианна делится снимками из путешествий, не игнорируя и “неудачные“ фото.

Так, недавно девушка развеселила подписчиков кадром со сладкой ватой - до поедания и после.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Before food vs. after food 😂 @vivianhoorn

Публикация от RIANNE MEIJER (@rianne.meijer)

Кроме того, блогер довела подписчиков “до истерики“ кадром с собачкой, на котором так низко опустила лицо, что создала эффект “тройного подбородка“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are 2 sides to every story 📖 hahahh sorry had to do it

Публикация от RIANNE MEIJER (@rianne.meijer)

До этого Рианна выставила целую серию забавных коллажей, созданных по принципу “ожидание-реальность“, в которых показала удачное и неудачное фото с одного ракурса.

Ранее мы писали, что девушка “порвала“ Сеть танцами под песню Ники Минаж.

Поделись:
Теги: блогер, неудачные фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь