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Студия "Квартал 95" опубликовала архивные фото с Зеленским

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Актеры студии "Квартал 95" опубликовали подборку архивных кадров в честь Дня дружбы.
Студия "Квартал 95" опубликовала архивные фото с Зеленским
Студия "Квартал 95" опубликовала архивные фото с Зеленским
instagram.com/kvartal95official

Актеры студии “Квартал 95“ порадовали поклонников новой подборкой архивных фотографий в соцсети. Публикация была создала по случаю всемирного Дня дружбы, который отмечается 30 июля.

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Так, на официальной странице “95 Квартала“ в Instagram появились милые черно-белые снимки, на которых запечатлены звезды студии - Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Степан Казанин и Мика Фаталов.

Отметим, что на нескольких архивных кадрах можно увидеть бывшего руководителя “95 Квартала“  нынешнего президентом Украины Владимира Зеленского.

“Друзі - це сім'я, яку ми обираємо. Цінуйте і бережіть тих, хто поруч. З Днем дружби!“, - говорится в публикации.

Напомним, ранее звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“.

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Теги: Владимир Зеленский, студия "Квартал 95", День дружбы
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Источник: Ivona.bigmir.net

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