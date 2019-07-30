Студия "Квартал 95" опубликовала архивные фото с Зеленским

Актеры студии "Квартал 95" опубликовали подборку архивных кадров в честь Дня дружбы.

Актеры студии “Квартал 95“ порадовали поклонников новой подборкой архивных фотографий в соцсети. Публикация была создала по случаю всемирного Дня дружбы, который отмечается 30 июля.

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Так, на официальной странице “95 Квартала“ в Instagram появились милые черно-белые снимки, на которых запечатлены звезды студии - Елена Кравец, Евгений Кошевой, Юрий Корявченков, Степан Казанин и Мика Фаталов.

Отметим, что на нескольких архивных кадрах можно увидеть бывшего руководителя “95 Квартала“ нынешнего президентом Украины Владимира Зеленского.

“Друзі - це сім'я, яку ми обираємо. Цінуйте і бережіть тих, хто поруч. З Днем дружби!“, - говорится в публикации.

Напомним, ранее звезды “Женского Квартала“ удивили неожиданной “сменой пола“.