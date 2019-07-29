"Что ей с носом сделали?: Лесю Никитюк не узнали на обложке журнала
Популярная ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк снялась в фотосессии для обложки нового номера журнала JOY.
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Соответствующий снимок появился на официальной странице глянца в Instagram. На снимке 31-летняя позирует желтой рубашке и костюме оливкового цвета.
“Встречай августовский номер JOY с @lesia_nikituk на обложке!“, - говорится в публикации.
Встречай августовский номер JOY с @lesia_nikituk на обложке!❤️ ⠀ В номере JOY тебя ждут такие темы: ⠀ ✅Твой стиль. Все о передовых тенденциях сезона. ✅Звезда с обложки. Леся Никитюк: девушка с характером. ✅Секс. Как Шива и Шакти, или о прелестях древней тантры. ✅Они мешают нам жить. Как справиться с комплексами ✅Красота. Забота о волосах Мятный ополаскиватель для локонов. ✅Мода. Особый взгляд Стильный микс ✅Музыка. Интервью с певицей @kekeliavera ✅Путешествие. Таинственный Цейлон. ✅А еще невероятная съемка с победительницей реалити-шоу «Стань моделью» на телеканале @ternopil1_tv ⠀ Новый JOY поступит в продажу уже c 31.07. Ну, а мы, как всегда, будем ждать твоих фото и отзывов.❤️ ⠀ ⠀ #joy_ua #joy_magazine #лесяникитюк
Многие пользователи Сети отметили, что на фото Никитюк сложно узнать. Скорее всего, создатели свежего выпуска JOY использовали ретушь, тем самым сделав артистке неестественный нос.
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“Що ви їй з носом зробили?“, “Слишком много фотошопа“, “Это точно Леся?“, - написали в комментариях под фото.
Ранее игривая Леся Никитюк засветилась около гламурной маршрутки.
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