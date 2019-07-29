Ведущая Леся Никитюк снялась для обложки журнала JOY.

"Что ей с носом сделали?: Лесю Никитюк не узнали на обложке журнала instagram.com/lesia_nikituk

Популярная ведущая, звезда Нового канала Леся Никитюк снялась в фотосессии для обложки нового номера журнала JOY.

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Соответствующий снимок появился на официальной странице глянца в Instagram. На снимке 31-летняя позирует желтой рубашке и костюме оливкового цвета.

“Встречай августовский номер JOY с @lesia_nikituk на обложке!“, - говорится в публикации.

Многие пользователи Сети отметили, что на фото Никитюк сложно узнать. Скорее всего, создатели свежего выпуска JOY использовали ретушь, тем самым сделав артистке неестественный нос.

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“Що ви їй з носом зробили?“, “Слишком много фотошопа“, “Это точно Леся?“, - написали в комментариях под фото.

Ранее игривая Леся Никитюк засветилась около гламурной маршрутки.