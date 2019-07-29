Владимир Остапчук показал редкий кадр с сестрой-двойняшкой

Ведущий Александр Остапчук опубликовал фото с сестрой Ольгой, которая живет в Дании.

Популярный украинский актер, телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился с подписчиками редким семейным кадром. Артист впервые показал свою сестру-двойняшку.

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На своей странице в Instagram артист рассказал, что недавно побывал вместе с женой Еленой и дочерью Эмилией в гостях у своей сестры Оли. Девушка в 2007 году переехала в Данию. Там она вышла замуж и родила двоих детей.

Остапчук опубликовал фото, на котором можно увидеть Ольгу, ее мужа Даниэля, и сыновей Уильяма и Вальдемара. В описании к редкому снимку Владимир поблагодарил сестру и ее семью за отличный отдых.

“У 2007 моя сестра-двійня, як і сотні тисяч українців поїхала шукати кращої долі закордон, у Данію. І таки непогано прижилася. Зліва направо: Чоловік Daniel, сама Оля (тут її називають Olga, бо це древнє скандинавське імя), старший син William і 5ти річний Weldemaar. Так, ви все правильно прочитали Вельдемар (“р“ не читається). Це був такий король Данії. Так що я теж певною мірою Вельдемар)) Дякую, Ostapchuk-Cobbernagel що ми:

Їздили верхи

Побачили Копенгаген

Їли морозиво з лакриці (ну таке:-)

Засмагли ніби в Туреччині

І головне, навчились знаменитого hygge.“, - написал Владимир Остапчук.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассмешил Сеть “интимным“ фото.