Владимир Остапчук показал редкий кадр с сестрой-двойняшкой
Популярный украинский актер, телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился с подписчиками редким семейным кадром. Артист впервые показал свою сестру-двойняшку.
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На своей странице в Instagram артист рассказал, что недавно побывал вместе с женой Еленой и дочерью Эмилией в гостях у своей сестры Оли. Девушка в 2007 году переехала в Данию. Там она вышла замуж и родила двоих детей.
Остапчук опубликовал фото, на котором можно увидеть Ольгу, ее мужа Даниэля, и сыновей Уильяма и Вальдемара. В описании к редкому снимку Владимир поблагодарил сестру и ее семью за отличный отдых.
“У 2007 моя сестра-двійня, як і сотні тисяч українців поїхала шукати кращої долі закордон, у Данію. І таки непогано прижилася.
Зліва направо: Чоловік Daniel, сама Оля (тут її називають Olga, бо це древнє скандинавське імя), старший син William і 5ти річний Weldemaar. Так, ви все правильно прочитали Вельдемар (“р“ не читається). Це був такий король Данії. Так що я теж певною мірою Вельдемар))
Дякую, Ostapchuk-Cobbernagel що ми:
Їздили верхи
Побачили Копенгаген
Їли морозиво з лакриці (ну таке:-)
Засмагли ніби в Туреччині
І головне, навчились знаменитого hygge.“, - написал Владимир Остапчук.
У 2007 моя сестра-двійня, як і сотні тисяч українців поїхала шукати кращої долі закордон, у Данію. ⠀ І таки непогано прижилася 🇩🇰 ⠀ Зліва направо: ⠀ Чоловік Daniel, сама Оля (тут її називають Olga, бо це древнє скандинавське імя), старший син William і 5ти річний Weldemaar. ⠀ Так, ви все правильно прочитали Вельдемар («р»не читається). Це був такий король Данії. Так що я теж певною мірою Вельдемар)) ⠀ Дякую, Ostapchuk-Cobbernagel що ми: Їздили верхи Побачили Копенгаген Їли морозиво з лакриці (ну таке:-) Засмагли ніби в Туреччині І головне, навчились знаменитого hygge. ⠀ Про нього окремий пост далі. А тепер гоу в сторіз пройти тест - чи зможеш ти сказати слово данською без акценту. ⠀ #danmark #summervibes #hygge
Напомним, ранее Владимир Остапчук рассмешил Сеть “интимным“ фото.
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