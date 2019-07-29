Эффектный кадр: Маша Ефросинина снялась в роскошном красном платье

Ведущая Маша Ефросинина поделилась новым кадром с яркой фотосессии.

Популярная украинская телеведущая и блогер Маша Ефросинина продолжает радовать поклонников красивыми кадрами с различных фотосетов.

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Недавно артистке исполнилось 40 лет. В честь юбилея Маша приняла участие в весьма откровенной фотосессии для июньского номера журнала Elle. Знаменитость решила поделиться еще одним кадром с тех ярких съемок.

На своей странице в Instagram Ефросинина опубликовала снимок, на котором она запечатлена в длинном красном платье с глубоким декольте и шлейфом. Образ звезда дополнила серебристыми лодочками и украшениями. На фото ведущая позирует на белом фоне, сидя на табурете.

“В любой непонятной ситуации надевай красный... #mycolour“, - подписала кадр Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала лучшую подругу.