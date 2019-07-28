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"Милашка": Юлия Санина показала, какой была 20 лет назад

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Участница группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась архивной фотографией с Черноморских игр.
"Милашка": Юлия Санина показала, какой была 20 лет назад
"Милашка": Юлия Санина показала, какой была 20 лет назад
instagram.com/the_hardkiss

Солистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина порадовала поклонников новой публикацией в Сети. Певица решила показать, как она изменилась за 20 лет.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала два снимка для сравнения. Первое фото было сделано в 1999 году во время участия Саниной в Черноморских играх. На архивном кадре 8-летняя Юлия позирует в черной футболке и желтой кепке. В руках она держит грамоту и игрушку.

Второе фото было сделано на Черноморских играх 2019. В этом году Юлия впервые выступила на этом фестивале в качестве приглашенной звезды. На фото артистка позирует в гримерке. Для выхода на сцену она выбрала светло-зеленый топ и белую кофту.

“Спасибо, Черноморские игры. then & now 20 лет спустя“, - написала Санина.

Поклонники принялись активно комментировать архивную фотографию звезды.

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“Милашка“, “Дуже гарнааа, “Красотка, горжусь вами!!! Человек сказал и сделал, это заставляет не сдаваться и работать дальше!!!!! Успехов вам и дальше“, “Прекрасная“, “Какая сладкая малышка“, “Как это мило“, “Моя перша думка: “OMG, це ж Даня“, “Знаете. Если бы второе фото тоже было без майка.. Было бы безумно круто“, “Умничка“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее The Hardkiss поразили “хардовой“ фотосессией.

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Теги: Юлия Санина, The Hardkiss, Черноморские игры 2019
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Источник: Ivona.bigmir.net

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