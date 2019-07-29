"Какой красавчик!": Оля Цибульская впервые показала своего брата

Певица Ольга Цибульская опубликовала редкий семейный кадр с братом и сыном.

Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская порадовала поклонников новой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка впервые познакомила подписчиков со своим братом. Артистка опубликовала селфи, на котором она позирует в компании 4-летнего сына Нестора и брата Сергея.

В описании к милому снимку Цибульская поздравила Сергея с днем рождения и спросила у фанов, похожи ли они. Также 33-летняя звезда призналась, какая у нее с братом была конкуренция в детстве.

“Ми клеїли сир на стелю разом. Клали з братом по шматку сиркової ковбаски на ложку, били рукою і шматки підлітали до стелі. Чий прилип - той виграв. Це єдина в житті конкуренція, яка в нас була. Я люблю тебе дуже і пишаюсь всіма твоїми перемогами. Ти супер Брат і супер Мужчина. З Днем Народження @s.tsybulskyy. Ми схожі з Сірьожкою?“, - написала Оля Цибульская.

Подписчики артистки принялись активно комментировать свежую публикацию звезды.

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“Какой красавчик!“, “Ой, який гарнюній бро“, “Дуже дуже симпатичний“, “Как по мне, то непохожие. Брат наверное больше на отца, а Вы на маму“, “Дуже гарний брат...“, “Так схожі“, “З іменинником Вас! Ви класні!“, “Поглядами схожi“, “Гарні дуже, ну не схожі“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.