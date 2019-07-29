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"Какой красавчик!": Оля Цибульская впервые показала своего брата

Комментариев: 3
Певица Ольга Цибульская опубликовала редкий семейный кадр с братом и сыном.
"Какой красавчик!": Оля Цибульская впервые показала своего брата
"Какой красавчик!": Оля Цибульская впервые показала своего брата
instagram.com/cybulskaya

Популярная украинская телеведущая и певица Оля Цибульская порадовала поклонников новой семейной фотографией.

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На своей странице в Instagram артистка впервые познакомила подписчиков со своим братом. Артистка опубликовала селфи, на котором она позирует в компании 4-летнего сына Нестора и брата Сергея.

В описании к милому снимку Цибульская поздравила Сергея с днем рождения и спросила у фанов, похожи ли они. Также 33-летняя звезда призналась, какая у нее с братом была конкуренция в детстве.

“Ми клеїли сир на стелю разом. Клали з братом по шматку сиркової ковбаски на ложку, били рукою і шматки підлітали до стелі. Чий прилип - той виграв. Це єдина в житті конкуренція, яка в нас була. Я люблю тебе дуже і пишаюсь всіма твоїми перемогами. Ти супер Брат і супер Мужчина. З Днем Народження @s.tsybulskyy. Ми схожі з Сірьожкою?“, - написала Оля Цибульская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми клеїли сир на стелю разом😂Клали з братом по шматку сиркової ковбаски на ложку, били рукою і шматки підлітали до стелі 🔥Чий прилип- той виграв💯💋🎀Це єдина в житті конкуренція,яка в нас була❤️Я люблю тебе дуже і пишаюсь всіма твоїми перемогами.🌸🙏Ти супер Брат і супер Мужчина❤️ З Днем Народження @s.tsybulskyy ❤️Ми схожі з Сірьожкою ? #вітаннязднемнародження😘👪🎉🎂 #вітаю #братикісестричка👫💛

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

Подписчики артистки принялись активно комментировать свежую публикацию звезды.

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“Какой красавчик!“, “Ой, який гарнюній бро“, “Дуже дуже симпатичний“, “Как по мне, то непохожие. Брат наверное больше на отца, а Вы на маму“, “Дуже гарний брат...“, “Так схожі“, “З іменинником Вас! Ви класні!“, “Поглядами схожi“, “Гарні дуже, ну не схожі“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Оля Цибульская в свадебном платье рассказала, как выйти замуж.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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Xулиганк@*    30.07.2019, 13:49
Оценка:  0
Xулиганк@*
Деградация укронации налицо.
!  (аноним)  30.07.2019, 12:51
Оценка:  +1
!
тю! обычный мужик! шо там "красивого" ?
Сливной_Бачок    30.07.2019, 13:02
Оценка:  0
Сливной_Бачок
Нормальные зубы. Вспомни желтозубого кацапа Добронравова.
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