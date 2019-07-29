Ирина Федишин очаровала Сеть романтичным фото с мужем

Певица Ирина Федишин поздравила мужа Виталия с годовщиной свадьбы.

Известная украинская певица Ирина Федишин активно ведет свою страницу в Instagram. Недавно звезда похвасталась роскошным семейным отдыхом в Хорватии. Артистка показала пляжные фото, где она продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

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А в понедельник, 29 июля, Ирина опубликовала чувственное фото с мужем Виталием Човныком. Романтичное фото было сделано в США. На фото исполнительница позирует в черной куртке и темных джинсах, а ее супруг – в синем свитере и синих джинсах. Звездные супруги стоят рядом и мило улыбаются на камеру.

В описании к фотографии Федишин трогательно поздравила Виталия с 13-й годовщиной свадьбы.

“ Сьогодні день, коли ми одружилися! 13 років разом“, - подписала снимок Ирина Федишин.

Подписчики певицы пожелали супругам в комментариях под снимком любви и здоровья.

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“Щиро вітаю! Щастя вам, здоров'я та міцного кохання!“, “Вітаю! Щоб ви були здорові завжди раділи.Щоб у вашому домі панувало тільки щастя. А ваші дітки любили вас так як ви їх любите. Всього вам найкращого“, “Щиро вітаю!!!!! Ви дуже гарна та яскрава пара!!!!“, - написали поклонники.

Напомним, ранее Ирина Федишин очаровала Сеть семейным фото с сыновьями и мужем.