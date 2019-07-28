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Сетью гуляет фото Джонни Деппа на носилках - увечья нанесла жена

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Снимок сделан в 2015-м, когда Депп начал говорить о семейном насилии.

Сетью гуляет фото Джонни Деппа на носилках - увечья нанесла жена
Сетью гуляет фото Джонни Деппа на носилках - увечья нанесла жена
instagram.com/hd.trailers

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Сетью гуляет снимок 2015 года, на котором Джонни Депп сфотографирован якобы с травмами после нападения его тогдашней жены, голливудской звезды Эмбер Херд. Фото появилось на аккаунте redcarpetmood в Инстаграм. Депп запечатлен, лежа на носилках. На лице у звезды темные очки, а часть тела прикрыта медицинской пеленкой. 

Очевидно, это одно из фото, которое Депп представлял как доказательство нападения бывшей жены. По словам актера, в 2015 году в доме пары в Австралии Херд кинула в него бутылку, которая чуть не отрезала ему палец. Также, со слов потерпевшего, жена еще и затушила сигарету о его щеку. Агрессию экс-супруги, со слов Деппа, вызвало известие о необходимости подписать брачное соглашение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#johnnydepp

Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood)

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Напомним, что этот случай - один из многих, упомянутых Деппом. К слову, обвинения в домашнем насилии первой выдвинула все-таки Эмбер. После чего Депп обвинил ее в клевете и заявил, что наоборот он был жертвой и страдал от постоянных побоев. Тогда же Депп заявил, что собрал 87 видео, на которых бывшая жена его избивает. Сейчас актер старается отсудить у Эмбер около 50 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что Джонни Депп намерен жениться на российской танцовщице.

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Теги: Эмбер Херд, Джонни Депп, семейное насилие
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Источник: ivona bigmir) net

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