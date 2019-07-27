Певец Влад Топалов прилетел в Таллин на свадьбу сестры Алины без супруги Регины Тодоренко.

"Почему один?": Влад Топалов пришел на свадьбу сестры без жены instagram.com/vladtopalovofficial

Известный российский исполнитель Влад Топалов, который в начале июля сыграл свадьбу с украинской ведущей Региной Тодоренко, удивил фанов “одиноким“ фото.

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На днях артист улетел в столицу Эстонии,Таллин, на свадьбу своей сестры Алины. Как выяснилось, на церемонию Влад отправился без супруги.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал несколько фото с торжества. На одном из кадров певец запечатлен в темной футболке и белых штанах. В руках он держит табличку с надписью на английском языке “Молодожены“.

“Эээппп! Это я! Молодожен!“ - с юмором подписал фото Топалов на английском языке.

Также артист опубликовал милый снимок со сестрой и в подписи к свадебному кадру оставил трогательное поздравление.

“Моя ласточка!!!!!! @alina_topalova Поздравляяяяяююююю, красотка! Счастливая!!!! Твои глаза полны любви, радости и тепла!!!“, - написал Влад.

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Многие подписчики принялись поздравлять Влада и его сестру с замечательным событием, а некоторые спрашивали у Топалова, почему он прилетел в Таллин без жены.

“Почему один без жены?“, “Поздравляю сестренку!“, “Этот статус вам безумно идет!“, “Второй раз Влад вы женились:-) мои поздравления“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Регина Тодоренко напугала Сеть странным выбором макияжа и наряда.