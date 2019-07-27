"Почему один?": Влад Топалов пришел на свадьбу сестры без жены
Известный российский исполнитель Влад Топалов, который в начале июля сыграл свадьбу с украинской ведущей Региной Тодоренко, удивил фанов “одиноким“ фото.
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На днях артист улетел в столицу Эстонии,Таллин, на свадьбу своей сестры Алины. Как выяснилось, на церемонию Влад отправился без супруги.
На своей странице в Instagram музыкант опубликовал несколько фото с торжества. На одном из кадров певец запечатлен в темной футболке и белых штанах. В руках он держит табличку с надписью на английском языке “Молодожены“.
“Эээппп! Это я! Молодожен!“ - с юмором подписал фото Топалов на английском языке.
Также артист опубликовал милый снимок со сестрой и в подписи к свадебному кадру оставил трогательное поздравление.
“Моя ласточка!!!!!! @alina_topalova Поздравляяяяяююююю, красотка! Счастливая!!!! Твои глаза полны любви, радости и тепла!!!“, - написал Влад.
Моя ласточка!!!!!! @alina_topalova Поздравляяяяяююююю, красотка! Счастливая!!!! Твои глаза полны любви, радости и тепла!!! Однажды Сократ обратился к людям с вопросом: — Что самое главное в жизни? Окружившие его люди стали высказывать свои представления по этому вопросу. Один их них сказал: — Самое главное в жизни — это здоровье. Другой сказал: — Самое главное — это иметь хорошо сложенное тело, быть привлекательным и пользоваться успехом у женщин. Третий сказал: — Самое главное — это иметь деньги и положение в обществе. После того, как высказались все, они спросили у Сократа: — А ты что думаешь об этом? Сократ сказал: — Я думаю, что самое главное в жизни — это счастье! Как вы думаете, обязательно ли каждый человек, имеющий здоровье, будет счастлив в жизни? Слушающие его люди сказали: — Нет, Сократ, это не обязательно. — А человек, имеющий хорошо сложенное тело и пользующийся успехом у женщин, обязательно ли будет в жизни счастливым? — Нет, Сократ! И это не обязательно, — ответили люди. — Тогда скажите мне, — продолжал Сократ, — человек, имеющий много денег и положение в обществе, всегда является счастливым? — Нет, Сократ, — отвечали люди, — скорее, даже наоборот. — Такие люди часто бывают одинокими. —А какой из типов людей, перечисленных здесь, вы посчитаете самым достойным? — продолжал спрашивать Сократ. — Представьте, что вам нужен совет врача. К какому врачу вы обратитесь? К очень богатому, имеющему положение в обществе, хорошо сложенному, имеющему успех у женщин или вы предпочтете врача, который счастлив в этой жизни? Все присутствующие в один голос заявили, что обратятся за советом к врачу, который счастлив в жизни, потому что признают его наиболее достойным. — Таким образом, — объявил Сократ, — мы все единодушно признали, что счастье является наивысшим благом, и к нему следует стремиться, как к самому важному в этой жизни. Смотрю на тебя и думаю об этой притче сегодня! Желаю вам СЧАСТЬЯ! ♥️♥️♥️ #владтопалов #vladtopalov
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Многие подписчики принялись поздравлять Влада и его сестру с замечательным событием, а некоторые спрашивали у Топалова, почему он прилетел в Таллин без жены.
“Почему один без жены?“, “Поздравляю сестренку!“, “Этот статус вам безумно идет!“, “Второй раз Влад вы женились:-) мои поздравления“, - пишут в комментариях.
Напомним, ранее Регина Тодоренко напугала Сеть странным выбором макияжа и наряда.
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