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Игривая Никитюк засветилась около гламурной маршрутки

Комментариев: 1
Ведущая предложила подписчикам небольшой конкурс .

Игривая Никитюк засветилась около гламурной маршрутки
Игривая Никитюк засветилась около гламурной маршрутки
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно эффектно позировала посреди поля, не устает радовать подписчиков новыми look-ами и конкурсами. Так, в Инстаграм Леся добавила фото возле ярко разрисованной маршрутки “Богдан“. Ведущая одета в блестящий топ с пайетками и брюки с накладными карманами и цепочкой. Этот яркий кадр Леся дополнила небольшим “конкурсом“ для подписчиков - предложив им по буквам написать в ее комментариях слово “маршрутка“ так, чтобы не успел вклиниться другой фолловер. 

Найдется ли счастливчик, которому Леся поставит “лайк“, пока не ясно - поскольку конкуренция огромная - у ведущей с недавнего времени уже 3 млн. подписчиков, попробуй тут целое “маршрутка“ написать.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала идеальную фигуру в Баку. 

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Теги: Леся Никитюк, наряды звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.07.2019, 16:23
Оценка:  0
гость
Леся стоя ссыт из своей огромной писи!
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