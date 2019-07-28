Ведущая предложила подписчикам небольшой конкурс .

Игривая Никитюк засветилась около гламурной маршрутки instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая недавно эффектно позировала посреди поля, не устает радовать подписчиков новыми look-ами и конкурсами. Так, в Инстаграм Леся добавила фото возле ярко разрисованной маршрутки “Богдан“. Ведущая одета в блестящий топ с пайетками и брюки с накладными карманами и цепочкой. Этот яркий кадр Леся дополнила небольшим “конкурсом“ для подписчиков - предложив им по буквам написать в ее комментариях слово “маршрутка“ так, чтобы не успел вклиниться другой фолловер.

Найдется ли счастливчик, которому Леся поставит “лайк“, пока не ясно - поскольку конкуренция огромная - у ведущей с недавнего времени уже 3 млн. подписчиков, попробуй тут целое “маршрутка“ написать.

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