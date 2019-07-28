Певица надела топ и шорты и дополнила образ необычным головным убором .

Лобода поразила шикарной фигурой в Шарм-эль-Шейхе ivona.bigmir.net

Читай также: Идеальное тело: Ратаковски продемонстрировала фигуру в модном купальнике

Певица Светлана Лобода засветила шикарную фигуру в египетском Шарм-эль-Шейхе. Звезда поделилась ярким снимком в Инстаграм - в кадре она позирует в топе и шортах, а дополняют образ голубая рубашка и кроссовки на высокой платформе. “Изюминкой“ образа Лободы стал необычный головной убор с длинными краями, который тут же привлек внимание подписчиков.

Читай также: Веру Брежневу раскритиковали в Сети за слишком откровенный образ

Многие комментарии касались именно “кепочки“ звезды, также фолловеры похвалили ее фигуру, особенно длинные ноги.

Красная кепочка😂❤❤❤

А'ля фатима, стремный верх у прикидончика

Светлана Сергеевна, ваши ноги безупречны! 🙈

Очень крутая фигура и вы очень худая😘🤗🤗🍒🍓🍓🍉🍉💗😘

шикарные кроссовки и кепка и вы🤤

Тащусь от этого лука 😻🤤

Господи,Вас не кормят,что ли?!🤣, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой поразила Сеть постельным фото.