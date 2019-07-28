Лобода поразила шикарной фигурой в Шарм-эль-Шейхе
Певица надела топ и шорты и дополнила образ необычным головным убором .
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Певица Светлана Лобода засветила шикарную фигуру в египетском Шарм-эль-Шейхе. Звезда поделилась ярким снимком в Инстаграм - в кадре она позирует в топе и шортах, а дополняют образ голубая рубашка и кроссовки на высокой платформе. “Изюминкой“ образа Лободы стал необычный головной убор с длинными краями, который тут же привлек внимание подписчиков.
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Многие комментарии касались именно “кепочки“ звезды, также фолловеры похвалили ее фигуру, особенно длинные ноги.
- Красная кепочка😂❤❤❤
- А'ля фатима, стремный верх у прикидончика
- Светлана Сергеевна, ваши ноги безупречны! 🙈
- Очень крутая фигура и вы очень худая😘🤗🤗🍒🍓🍓🍉🍉💗😘
- шикарные кроссовки и кепка и вы🤤
- Тащусь от этого лука 😻🤤
- Господи,Вас не кормят,что ли?!🤣, - написали в Сети.
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