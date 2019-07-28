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Лобода поразила шикарной фигурой в Шарм-эль-Шейхе

Комментариев: 1
Певица надела топ и шорты и дополнила образ необычным головным убором .

Лобода поразила шикарной фигурой в Шарм-эль-Шейхе
Лобода поразила шикарной фигурой в Шарм-эль-Шейхе
ivona.bigmir.net

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Певица Светлана Лобода засветила шикарную фигуру в египетском Шарм-эль-Шейхе. Звезда поделилась ярким снимком в Инстаграм - в кадре она позирует в топе и шортах, а дополняют образ голубая рубашка и кроссовки на высокой платформе. “Изюминкой“ образа Лободы стал необычный головной убор с длинными краями, который тут же привлек внимание подписчиков.

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Многие комментарии касались именно “кепочки“ звезды, также фолловеры похвалили ее фигуру, особенно длинные ноги.

  • Красная кепочка😂❤❤❤
  • А'ля фатима, стремный верх у прикидончика
  • Светлана Сергеевна, ваши ноги безупречны! 🙈
  • Очень крутая фигура и вы очень худая😘🤗🤗🍒🍓🍓🍉🍉💗😘
  • шикарные кроссовки и кепка и вы🤤
  • Тащусь от этого лука 😻🤤
  • Господи,Вас не кормят,что ли?!🤣, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой поразила Сеть постельным фото.

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Теги: Светлана Лобода, фигура звезд, наряды звезд
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  29.07.2019, 14:26
Оценка:  +1
pусский
А когда я её ёб в сортире Домодедово, она поразила меня размерами своей пизды! Мой гигант то и дело выпадал из её сухой дырки и даже залупа не выкатывалась, блять!.. Пришлось апосля драчить рукой, гы-гы-гы!
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