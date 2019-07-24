Жена Джастина Бибера похвасталась роскошным обручальным кольцом

Хейли Бибер впервые показала кольцо, которое ей подарил Джастин Бибер.

Известная американская модель, супруга канадского исполнителя Джастина Бибера, Хейли Бибер впервые продемонстрировала обручальное кольцо.

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На днях на своей странице в Instagram 22-летняя знаменитость опубликовала кадры с новой фотосессии, автором которой является Зои Гроссман. На снимках модель позирует в кожаной куртке, которую она одела на голое тело.

На нескольких фото на безымянном пальце Хейли можно увидеть роскошное обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери.