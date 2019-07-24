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Жена Джастина Бибера похвасталась роскошным обручальным кольцом

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Хейли Бибер впервые показала кольцо, которое ей подарил Джастин Бибер.
Жена Джастина Бибера похвасталась роскошным обручальным кольцом
Жена Джастина Бибера похвасталась роскошным обручальным кольцом
instagram.com/haileybieber

Известная американская модель, супруга канадского исполнителя Джастина Бибера, Хейли Бибер впервые продемонстрировала обручальное кольцо.

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На днях на своей странице в Instagram 22-летняя знаменитость опубликовала кадры с новой фотосессии, автором которой является Зои Гроссман. На снимках модель позирует в кожаной куртке, которую она одела на голое тело. 

На нескольких фото на безымянном пальце Хейли можно увидеть роскошное обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@zoeygrossman

Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@zoeygrossman

Допис, поширений Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер признался, что мечтает о дочери.

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Теги: Хейли Бибер, Хейли Болдуин, Джастин Бибер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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