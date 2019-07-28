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"Вот это фигурка": Оля Полякова поразила фанов снимками с отпуска

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Певица Оля Полякова опубликовала новые фото в купальнике.
"Вот это фигурка": Оля Полякова поразила фанов снимками с отпуска
"Вот это фигурка": Оля Полякова поразила фанов снимками с отпуска
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская исполнительница Оля Полякова продолжает радовать поклонников снимками в откровенных нарядах. На днях звезда в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует на фоне природы в стильном черном купальнике. Свой пляжный образ 35-летняя певица дополнила темными солнцезащитными очками.

В описании к горячему кадру Полякова призналась, что наконец-то смогла отправится в отпуск. Но где именно она отдыхает, звезда не уточнила.

“У меня отпуск! Ураааааа!“, - написала исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У меня отпуск! Ураааааа!😍

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Еще несколькими эффектними кадрами в этом же наряде Оля Полякова поделилась в разделе Stories.

Instagram Оли Поляковой
Instagram Оли Поляковой
скриншот

Instagram Оли Поляковой
Instagram Оли Поляковой
скриншот

Поклонники Поляковой оставили множество комментариев под свежей публикацией. Они осыпали ее комплиментами и пожелали хорошего отдыха.

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“Оля, ты супер, фигурка огонь. Желаю прекрасного отдыха“,“Олечка, радуешь, умница“, “Таки да огонь“, “Ты супер, просто прелесть“, “Ух хороша Полякова натурал всё“, “Богиня“, “Как всегда шикарно“, “Хороша, чертовка!“ “Ух вот это фигурка“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее дочь Поляковой покорила Сеть модельными фото в купальнике.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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