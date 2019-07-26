Надя Дорофеева показала фото с "бывшей"
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Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева заинтриговала сеть снимками с женой Потапа. В своем Instagram певица опубликовала фото с Настей Каменских, назвав артистку своей "бывшей".
В кадре девушки запечатлены в Баку, где обе выступали на фестивале "Жара".
Встретила бывшую, - подписала фото Надя.
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В ответ Настя Каменских также запостила снимки с Дорофеевой, прокомментировав их так: "В нашем случае, малышка, бывших не бывает".
Фолловеры звезд бурно отреагировали на такой дуэт. "Какие красотки", "Просто огонь", "Про бывших непонятно", - пишут пользователи сети.
В чем щеголяли украинские звезды на красной дорожке и на сцене фестиваля "Жара", смотрите здесь.
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