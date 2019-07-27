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Счастливый отец: Сергей Притула впервые показал лицо дочки

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Ведущий растрогал сеть теплым постом в Instagram.
Счастливый отец: Сергей Притула впервые показал лицо дочки
Счастливый отец: Сергей Притула впервые показал лицо дочки
Instagram

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Украинский телеведущий Сергей Притула, который перенес операцию на ноге, впервые показал лицо своей младшей дочери Соломии. В эту субботу, 27 июля, малышке исполнилось 2 года, с чем шоумен и поздравил ребенка в своем Instagram.

Сергей Притула редко балует фолловеров семейными кадрами, потому новое фото вызвало неподдельную радость у пользователей сети.

В честь двухлетия Соломии, звездный папа разместил в соцсетях вот такую фотографию.

С Днем Рождения, самая жизнерадостная девочка на планете, - подписал пост Сергей.

Напомним, что ранее ведущая Леся Никитюк пришла в гости к Сергею Притуле в нижнем белье.

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Теги: Сергей Притула, ведущий, звездные дети
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