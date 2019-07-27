Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леся Никитюк в велосипедках позировала на поле: фото

Комментариев: 2
Ведущая опубликовала в Instagram фото с поля.
Леся Никитюк в велосипедках позировала на поле: фото
Леся Никитюк в велосипедках позировала на поле: фото
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: "Наряд - к лицу": Ольга Фреймут снялась в модном платье-ночнушке

Украинская ведущая Леся Никитюк, которая покорила сеть кадром в купальнике, на этот раз удивила фолловеров необычным фото посреди поля.

На официальной странице Леси в Instagram появился снимок, где телезвезда позирует сидя на тюке сена. Образ у Леси самый простой - модные велосипедки, футболка и собранные в пучок волосы.

А у нас на сеновале. Ничем не хуже чем на Бали, - подписала фотографию Леся.

"Леся как всегда", "Залезть на здоровенный тюк соломы это целое искусство", "С Лесей хоть на Бали хоть на сеновале! Вы очень необыкновенная женщина", - пишут в комментариях фолловеры Никитюк.

Напомним, что недавно Дзидзьо заинтриговал поклонников совместным фото с Лесей Никитюк.

Поделись:
Теги: Леся Ниитюк, фото, ведущая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Вепр    27.07.2019, 15:04
Оценка:  0
Вепр
Тупе сільське бидло, хай згине облудлива лярва!
гость  (аноним)  27.07.2019, 12:52
Оценка:  +1
гость
Швабра
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь