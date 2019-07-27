Леся Никитюк в велосипедках позировала на поле: фото

Ведущая опубликовала в Instagram фото с поля.

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Украинская ведущая Леся Никитюк, которая покорила сеть кадром в купальнике, на этот раз удивила фолловеров необычным фото посреди поля.

На официальной странице Леси в Instagram появился снимок, где телезвезда позирует сидя на тюке сена. Образ у Леси самый простой - модные велосипедки, футболка и собранные в пучок волосы.

А у нас на сеновале. Ничем не хуже чем на Бали, - подписала фотографию Леся.

"Леся как всегда", "Залезть на здоровенный тюк соломы это целое искусство", "С Лесей хоть на Бали хоть на сеновале! Вы очень необыкновенная женщина", - пишут в комментариях фолловеры Никитюк.

Напомним, что недавно Дзидзьо заинтриговал поклонников совместным фото с Лесей Никитюк.