55-летняя Лолита рассказала Насте Ивлеевой, когда и с кем у нее был первый секс

Звезда призналась, что лишилась девственности в 18 лет.

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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, рассказала популярной ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой о своем первом сексуальном опыте. Так, в шоу “Agentshow“ она заявила, что первый секс у нее был в 18 лет - во время учебы в Московском государственном институте культуры.

По словам звезды, первым ее партнером стал однокурсник Александр Беляев, за которого Лолита вскоре вышла замуж.

Это был мой первый брак, это институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти. И натрахали себе детей, а к четвертому курсу все разошлись. Это просто атас, - заметила Лолита.

К слову, в ВУЗ Лолита поступила 1981 году, а в 1984-м вышла замуж за Беляева. Через три года пара развелась, общих детей у них нет.

Напомним, что недавно 55-летняя Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем теннисистом Дмитрием Ивановым.

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