Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

55-летняя Лолита рассказала Насте Ивлеевой, когда и с кем у нее был первый секс

Комментариев: 0
Звезда призналась, что лишилась девственности в 18 лет.

instagram.com/lolitamilyavskaya/

Читай также: "Лобода фоткала?": Бывшая Потапа засветилась в объятиях Линдеманна

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой запрещен въезд в Украину, рассказала популярной ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой о своем первом сексуальном опыте. Так, в шоу “Agentshow“ она заявила, что первый секс у нее был в 18 лет - во время учебы в Московском государственном институте культуры.

По словам звезды, первым ее партнером стал однокурсник Александр Беляев, за которого Лолита вскоре вышла замуж.

Это был мой первый брак, это институт, где все трахались под лестницей. Между парами все успевали зайти. И натрахали себе детей, а к четвертому курсу все разошлись. Это просто атас, - заметила Лолита. 

К слову, в ВУЗ Лолита поступила 1981 году, а в 1984-м вышла замуж за Беляева. Через три года пара развелась, общих детей у них нет.

Напомним, что недавно 55-летняя Лолита после 9 лет брака объявила о разводе со своим пятым мужем теннисистом Дмитрием Ивановым.

Ранее мы писали, что Макс Барских рассказал, почему не любит соцсети.

Поделись:
Теги: Лолита, Настя Ивлеева, секс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь