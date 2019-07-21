Модель пошутила, что, загорая, готовится к свадьбе .

46-летняя невеста Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна instagram.com/heidiklum

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Немецкая модель 46-летняя Хайди Клум, которая готовится к пышной свадьбе с музыкантом 29-летним Томом Каулитцем, похвасталась подтянутой фигурой в бикини. Снимок, сдеалнный около бассейна, знаменитость добавила в Инстаграм.

Работаю над загаром и над списком свадебных дел, - подписала Хайди.

Ранее знаменитость уже выкладывала фото в купальнике, демонстрируя свою красивую фигуру.

К слову, согласно информации в СМИ, пара расписалась еще в феврале этого года, а торжество пройдет в августе на итальянском острове Капри. Для Хайди это третий брак, а для ее избранника - второй.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала яркий отпуск с мужем.