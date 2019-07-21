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46-летняя невеста Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна

Комментариев: 2
Модель пошутила, что, загорая, готовится к свадьбе .

46-летняя невеста Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна
46-летняя невеста Хайди Клум засветила ягодицы у бассейна
instagram.com/heidiklum

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Немецкая модель 46-летняя Хайди Клум, которая готовится к пышной свадьбе с музыкантом 29-летним Томом Каулитцем, похвасталась подтянутой фигурой в бикини. Снимок, сдеалнный около бассейна, знаменитость добавила в Инстаграм.

Работаю над загаром и над списком свадебных дел, - подписала Хайди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKING ON TAN AND WEDDING/TO DO LIST 🤗❤️🌞👙

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Ранее знаменитость уже выкладывала фото в купальнике, демонстрируя свою красивую фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YES 😎

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

К слову, согласно информации в СМИ, пара расписалась еще в феврале этого года, а торжество пройдет в августе на итальянском острове Капри. Для Хайди это третий брак, а для ее избранника - второй.

Ранее мы писали, что Эшли Грэм показала яркий отпуск с мужем. 

 

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Теги: Хайди Клум, Том Каулитц, свадьба, фото в купальнике
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  25.07.2019, 19:21
Оценка:  0
гость
18-08 кацапоид, вовку иди лупи в трубу.
русский  (аноним)  25.07.2019, 18:08
Оценка:  0
русский
Обконяать эту старую клячу прямо в коричневвй сфинктер! Бздануть в нос клону и Каменских! Кляча то что надо хочу ее в пуканчик!
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