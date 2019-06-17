Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
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Супруга главы украинского государства появилась на избирательном участке 21 июля в необычном темно-синем комбинезоне. Голосовали президент с женой на избирательном участке №217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота. Ради визита главы государства в учебном заведении значительно усилили меры безопасности - на входе и внутри помещения дежурили сотрудники полиции.
После того, как первая леди опустила бюллетени в урну, трое телохранителей ее увели из здания колледжа.
Журналисты издания “Страна“, которое часто делает материалы о нарядах украинских политиков и их жен, рассмотрели наряд первой леди и узнали его стоимость.
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Темно-синий комбинезон Зеленской с контрастной отделкой от французского бренда Claudie Pierlot стоит €285 (около 8265 гривен по курсу НБУ на 22.07.2019 года). Поскольку на официальном сайте бренда осталось всего несколько размеров, то сейчас его можно купить со скидкой 50%. Состав вещи 69% триацетат (часто называют искусственным шелком) и 31% полиэстер.
Француженка Клоди Перло создала одноименный бренд в 1984 году, посвятив его “всем женщинам Парижа“. Сегодня бренд Claudie Pierlot олицетворяет образ истинной парижанки: молодой женщины, которая открыта миру, любит путешествовать и дорожит своей свободой.
В этом же комбинезоне Елена Зеленская ранее гуляла по Парижу во время официального визита во Францию.
Вперше в Національному центрі мистецтв та культури Жоржа Помпіду. Сповнена фантастичних вражень. Під час екскурсії обговорили можливість культурних обмінів та подальшого співробітництва. Дякую за чудовий час керівнику Центру Помпіду Сержу Лавінь та куратору Національного музею сучасного мистецтва Ніколя Люсі-Гуднікову. #paris #france C'est pour la première fois que je visite le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Je suis débordée d'impressions fantastiques. Au cours de l'excursion nous avons discuté de la possibilité d'échanges culturels et de coopération future. Je remercie le président du Centre Georges Pompidou M.Serge Lasvignes et le curateur du Centre d'art contemporain M. Nicolas Luicci-Goutnikov pour cette magnifique visite.
Ранее мы писали, сколько стоит наряд первой леди, в котором она ездила в Канаду.
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