Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде

Комментариев: 0
Елена Зеленская не в первый раз появляется на публике в темно-синем комбинезоне Claudie Pierlot.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
instagram.com/olenazelenska_official

Читай также: Лучшие образы Даши Трегубовой на “Х-факторе“

Супруга главы украинского государства появилась на избирательном участке 21 июля в необычном темно-синем комбинезоне. Голосовали президент с женой на избирательном участке №217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота. Ради визита главы государства в учебном заведении значительно усилили меры безопасности - на входе и внутри помещения дежурили сотрудники полиции. 

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
president.gov.ua

После того, как первая леди опустила бюллетени в урну, трое телохранителей ее увели из здания колледжа. 

Журналисты издания “Страна“, которое часто делает материалы о нарядах украинских политиков и их жен, рассмотрели наряд первой леди и узнали его стоимость.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
president.gov.ua

Читай также: Герцоги Кембриджские показали подросшего принца Джорджа

Темно-синий комбинезон Зеленской с контрастной отделкой от французского бренда Claudie Pierlot стоит €285 (около 8265 гривен по курсу НБУ на 22.07.2019 года). Поскольку на официальном сайте бренда осталось всего несколько размеров, то сейчас его можно купить со скидкой 50%. Состав вещи 69% триацетат (часто называют искусственным шелком) и 31% полиэстер. 

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде
strana.ua

Француженка Клоди Перло создала одноименный бренд в 1984 году, посвятив его “всем женщинам Парижа“. Сегодня бренд Claudie Pierlot олицетворяет образ истинной парижанки: молодой женщины, которая открыта миру, любит путешествовать и дорожит своей свободой.

В этом же комбинезоне Елена Зеленская ранее гуляла по Парижу во время официального визита во Францию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вперше в Національному центрі мистецтв та культури Жоржа Помпіду. Сповнена фантастичних вражень. Під час екскурсії обговорили можливість культурних обмінів та подальшого співробітництва. Дякую за чудовий час керівнику Центру Помпіду Сержу Лавінь та куратору Національного музею сучасного мистецтва Ніколя Люсі-Гуднікову. #paris #france C'est pour la première fois que je visite le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou. Je suis débordée d'impressions fantastiques. Au cours de l'excursion nous avons discuté de la possibilité d'échanges culturels et de coopération future. Je remercie le président du Centre Georges Pompidou M.Serge Lasvignes et le curateur du Centre d'art contemporain M. Nicolas Luicci-Goutnikov pour cette magnifique visite.

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Ранее мы писали, сколько стоит наряд первой леди, в котором она ездила в Канаду.

Поделись:
Теги: Елена Зеленская, наряды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь