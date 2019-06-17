Елена Зеленская не в первый раз появляется на публике в темно-синем комбинезоне Claudie Pierlot.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде instagram.com/olenazelenska_official

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Супруга главы украинского государства появилась на избирательном участке 21 июля в необычном темно-синем комбинезоне. Голосовали президент с женой на избирательном участке №217, который находится в здании Колледжа морского и речного флота. Ради визита главы государства в учебном заведении значительно усилили меры безопасности - на входе и внутри помещения дежурили сотрудники полиции.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде president.gov.ua

После того, как первая леди опустила бюллетени в урну, трое телохранителей ее увели из здания колледжа.

Журналисты издания “Страна“, которое часто делает материалы о нарядах украинских политиков и их жен, рассмотрели наряд первой леди и узнали его стоимость.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде president.gov.ua

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Темно-синий комбинезон Зеленской с контрастной отделкой от французского бренда Claudie Pierlot стоит €285 (около 8265 гривен по курсу НБУ на 22.07.2019 года). Поскольку на официальном сайте бренда осталось всего несколько размеров, то сейчас его можно купить со скидкой 50%. Состав вещи 69% триацетат (часто называют искусственным шелком) и 31% полиэстер.

Комбинезон из искусственного шелка: Зеленская ходила на выборы во французском наряде strana.ua

Француженка Клоди Перло создала одноименный бренд в 1984 году, посвятив его “всем женщинам Парижа“. Сегодня бренд Claudie Pierlot олицетворяет образ истинной парижанки: молодой женщины, которая открыта миру, любит путешествовать и дорожит своей свободой.

В этом же комбинезоне Елена Зеленская ранее гуляла по Парижу во время официального визита во Францию.

Ранее мы писали, сколько стоит наряд первой леди, в котором она ездила в Канаду.