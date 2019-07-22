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55-летняя Кортни Кокс засветила стройную фигуру в купальнике

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Исполнительница роли Моники в сериале "Друзья" сняла видео у бассейна.
55-летняя Кортни Кокс засветила стройную фигуру в купальнике
55-летняя Кортни Кокс засветила стройную фигуру в купальнике
Getty Images

Известная американская актриса, звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“ Кортни Кокс восхитила внешним видом. 55-летняя артистка продемонстрировала роскошную фигуру.

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На своей странице в Instagram Кортни опубликовала видео обратной съемки. В ролике актриса выпрыгивает из бассейна в черном бикини, потом надевает черный халатик и солнцезащитные очки и берет с подноса коктейль.

Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.

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Теги: Кортни Кокс, Друзья
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.07.2019, 18:35
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гость
Предложу ей оседлать мой 22см .
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