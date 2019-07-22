55-летняя Кортни Кокс засветила стройную фигуру в купальнике
Исполнительница роли Моники в сериале "Друзья" сняла видео у бассейна.
Известная американская актриса, звезда сериалов “Друзья“ и “Город хищниц“ Кортни Кокс восхитила внешним видом. 55-летняя артистка продемонстрировала роскошную фигуру.
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На своей странице в Instagram Кортни опубликовала видео обратной съемки. В ролике актриса выпрыгивает из бассейна в черном бикини, потом надевает черный халатик и солнцезащитные очки и берет с подноса коктейль.
Напомним, ранее дочка Кортни Кокс примеряла платье, в котором мама снималась 20 лет назад.
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