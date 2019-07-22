Алена Шоптенко поделилась милым фото с мужем и подросшим сыном
Известный украинский хореограф, первая победительница “Танцев со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским Алена Шоптенко очаровала фанов новой семейной фотографией.
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На своей странице в Instagram танцовщица опубликовала трогательный снимок с мужем и подросшим сыном. На фото артистка держит на руках сына Алексея, которому 9 июня исполнился год. Звездную маму держит за руку ее муж, Алексей Иванов.
В описании к свежему кадру Шоптенко призналась, за что иногда сердится на своего мужа и рассказала об открытии его нового проекта.
“Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за “всё горит“, но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки @da.budet.svet, я просто счастлива вместе с ним. “, - написала Алена.
Я так сильно иногда злюсь на него за то, что его нет дома, за рабочие выходные, за ночные звонки, за «всё горит», но когда в конце всего этого он счастлив на открытии своей новой большой библиотеки @da.budet.svet , я просто счастлива вместе с ним. Очень круто, что теперь в Киеве есть место света 😁! Открывай почаще такие крутые проекты, @kzmr_mlvch! Горжусь тобой! 💪🖤
Напомним, ранее Алена Шоптенко похвасталась отдыхом с Анитой Луценко.
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