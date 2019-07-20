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Попа как у Ким: Кайли Дженнер похвасталась очень большими ягодицами

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Младшая сестра Ким Кардашьян "сделала" себе огромные ягодицы .

Попа как у Ким: Кайли Дженнер похвасталась очень большими ягодицами
Попа как у Ким: Кайли Дженнер похвасталась очень большими ягодицами
instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян 21-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась переменами во внешности. В Инстаграм знаменитость выставила несколько фото с очень большими ягодицами. Кайли позирует на лестнице в длинном облегающем платье с открытой спиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Поклонники звезды отметили, что Кайли, очевидно, еще больше увеличила ягодицы с помощью пластики. Также фолловеры написали в комментариях, что Кайли стала похожа сзади на Ким Кардашьян.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась переменами во внешности. 

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Теги: Кайли Дженнер, фигура звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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