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Ольга Горбачева поспорила с фанатами из-за фотошопа

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Певица Ольга Горбачева поделилась снимком в купальнике.
Ольга Горбачева поспорила с фанатами из-за фотошопа
Ольга Горбачева поспорила с фанатами из-за фотошопа
instagram.com/gorbachovaolga

Известная украинская исполнительница и телеведущая Ольга Горбачева в очередной раз продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда порадовала подписчиков новым пляжным снимком.

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На своей странице в Instagram 37-летняя певица опубликовала кадр, на котором она позирует в полосатом купальнике на фоне моря. Пляжный наряд Ольга дополнила шляпой и солнцезащитными очками. 

В описании к снимку Горбачева рассказала, как занимается спортом во время отпуска.

“В этот раз антикруассанный режим каждую неделю такой: бег/йога/силовая/бег/йога/силовая/выходной (желательно массаж или же плавать, сидеть, лежать в море не менее часа для полного мышечного расслабления)!“, - поделилась Ольга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛА СПОРТА🔴 Я из тех людей, кто занимается спортом на отдыхе, а не дома. Потому что больше времени и больше еды😆 Это не означает, что я совсем не занимаюсь дома, но как-то то уставший , то некогда... (поесть, к счастью, тоже часто некогда, поэтому все остальные «отмазки» работают). А вот когда в отпуске я начинаю мазать масло на круассаны и класть сверху сыр, то время автоматически появляется и причины «нет тренера, нет зала» не работают😁В этот раз антикруассанный режим каждую неделю такой: бег/йога/силовая/бег/йога/силовая/выходной(желательно массаж или же плавать, сидеть, лежать в море не менее часа для полного мышечного расслабления)! Кто еще со мной в клубе любителей спорта на отдыхе? #сила

Допис, поширений OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

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Пользователи Сети оставили множество комментариев. Отметим, что один коммент вызвал в певицы бурную реакцию. Подписчица Горбачевой заметила на ее снимке фотошоп. Артистка ответила обидчице, заявив, что это у нее “зафотошопилось восприятие людей“.

Ранее сообщалось, что Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.

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Теги: Ольга Горбачева
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Источник: Ivona.bigmir.net

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