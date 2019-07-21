Ольга Горбачева поспорила с фанатами из-за фотошопа

Певица Ольга Горбачева поделилась снимком в купальнике.

Известная украинская исполнительница и телеведущая Ольга Горбачева в очередной раз продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда порадовала подписчиков новым пляжным снимком.

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На своей странице в Instagram 37-летняя певица опубликовала кадр, на котором она позирует в полосатом купальнике на фоне моря. Пляжный наряд Ольга дополнила шляпой и солнцезащитными очками.

В описании к снимку Горбачева рассказала, как занимается спортом во время отпуска.

“В этот раз антикруассанный режим каждую неделю такой: бег/йога/силовая/бег/йога/силовая/выходной (желательно массаж или же плавать, сидеть, лежать в море не менее часа для полного мышечного расслабления)!“, - поделилась Ольга.

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Пользователи Сети оставили множество комментариев. Отметим, что один коммент вызвал в певицы бурную реакцию. Подписчица Горбачевой заметила на ее снимке фотошоп. Артистка ответила обидчице, заявив, что это у нее “зафотошопилось восприятие людей“.

Ранее сообщалось, что Ольга Горбачева показала архивный снимок с президентом.