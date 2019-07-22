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Тина Кароль соблазнила фанов новым пляжным фото

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Певица Тина Кароль опубликовала в Instagram новый пляжный снимок.
Тина Кароль соблазнила фанов новым пляжным фото
Тина Кароль соблазнила фанов новым пляжным фото
instagram.com/tina_karol

Украинская исполнительница Тина Кароль - настоящая любимица публики. На ее аккаунт в соцсети уже подписались 1 млн пользователей. Звезда часто балует подписчиков снимками с различных фотосессий, а они взамен осыпают ее комплиментами и лайками.

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Так, сегодня, 22 июля, Тина опубликовала новый снимок с недавней пляжной фотосессии в Лос-Анджелесе. На снимке артистка запечатлена в коротком белом топе с длинным рукавом и в белых шортиках. На черно-белом фото Кароль приняла соблазнительную позу, сидя на песке.

В описании к свежему кадру звезда оставила несколько хештегов и отметила автора снимка - Алину Симоненко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tinakarol #тинакароль Ph @spromojna

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Подписчики певицы принялись активно обсуждать ее новую публикацию.

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“У-ля-ля кошечка“, “Вселенная в одном кадре“, “Горячоооо“, “Женщина что вы творите“, “Ухх, ты сводишь меня с ума своей необъятной красотой“, “Тиночка, вау ножки“ .“Красавица, всегда прекрасна, где бы не находилась“, -пишут фаны Тины Кароль.

Ранее Тина Кароль покорила фанов естественной красотой.

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Теги: Тина Кароль
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Источник: ivona.bigmir.net

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