"Стеснение пропало": Вера Брежнева показала пикантное фото в купальнике

Певица Вера Брежнева показала фото, где позирует в бикини, сидя на заборе.

Популярная украинская исполнительница Вера Брежнева в очередной раз восхитила своей стройной фигурой. Певица порадовала поклонников новым откровенным фото.

На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала пикантный кадр, на котором она

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позирует в черном бикини. На фото звезда забралась на забор и продемонстрировала соблазнительную позу.

Горячий снимок исполнительница сопроводила несколькими провакационными хештегами.

“#стеснениепропало #градусповышен #янесвятая“, - написала Брежнева.

Поклонники экс-солистки “ВИА Гры“ и засыпали ее восторженными комплиментами в комментариях под фото.

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“Обалденная красоточка,Вера так держать.Вы со времен Виа гры еще больше похорошели.Творческих успехов вам)))“, “Вера, ты не святая, тебе можно, а с такой фигурой и нужно выкладывать такие фото“, “Супер хот“, “Безупречно красива! Великолепна! А другие толстухи просто завидуют, так держать!“, “Вот умеете вы вдохновлять! Завтра на спорт!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Вера Брежнева позировала в Париже в откровенном платье.