"Ужасная фотка": Регина Тодоренко шокировала фанов странным образом

Телеведущая Регина Тодоренко напугала Сеть странным выбором макияжа и наряда.

Бывшая ведущая популярного тревел-шоу “Орел и Решка“ Регина Тодоренко шокировала подписчиков новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала странное фото, на котором предстала в неухоженном виде. На новом кадре телеведущая позирует в белой фате и платье с красными пайетками. На голове у нее небрежным пучок, а на лице - слишком яркий макияж.

В описании к фото ведущая поинтересовалась в фанов, как ей стать такой же популярной, как Ким Кардашьян.

“А вот если я захочу быть такой же популярной, как Ким Кардашьян @kimkardashian, что делать?“, - спросила Регина.

Новая публикация Тодоренко вызвала неоднозначную реакцию среди ее подписчиков. Некоторые отметили, что она намного лучше Кардашьян. Другие же раскритиковали странный макияж артистки.

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“Ну что же... стиль... ну... интересный? Но это уже перебор.....“, “Страшненько“, “Похожа на любительницу костра и песен“, “Регина ты популярнее, чем Ким. Я тебя на по пять раз лайкаю, а её в ленте воще нет“, “О боже Регина, что с лицом тут? За юмор респект“, “С морщинами ты копия Влад Топалов“, “Ужасная фотка“, “Бомж стайл“, “Немного испугалась от этого фото. сори“, “ Будь собой! И продолжай делать и наслаждаться тем, что делаешь сейчас! Для нас ты уже круче Ким. только с красивой!“, “Кто такая Регина, я знаю. А вот кто такая Ким...???“, “А что за грим страшный?“, “Перестань делать такой мейк“, “Страшила такая вышла“, - пишут в комментариях.

Ранее Регина Тодоренко в ярком купальнике похвасталась отдыхом в Греции.