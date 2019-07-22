Невесты, русалки и нимфы: Худшие наряды Одесского кинофестиваля
Кто выбрал для Одесского кинофестиваля слишком экстравагантный наряд.
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На днях в Одессе закончился 10 юбилейный Одесский кинофестиваль, который в этом году посетила Катрин Денев. По традиции, гости фестиваля надели на мероприятие яркие и запоминающиеся наряды. Мы писали о лучших образах Одесского кинофестиваля, а теперь предлагаем оценить не очень удачные наряды.
Итак, экстравагантность порой зашкаливала и некоторые платья выглядели просто нелепо:
Также привлекали внимание неуместные аксессуары:
У некоторых девушек была уж очень странная прическа и головные уборы:
Многие платья слишком напоминали свадебные:
Иногда подводила длина:
Все худшие наряды фестиваля:
Ранее мы писали, что Лесю Никитюк раскритиковали за платье.
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