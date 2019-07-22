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Невесты, русалки и нимфы: Худшие наряды Одесского кинофестиваля

Комментариев: 1
Кто выбрал для Одесского кинофестиваля слишком экстравагантный наряд.
Невесты, русалки и нимфы: Худшие наряды Одесского кинофестиваля
Невесты, русалки и нимфы: Худшие наряды Одесского кинофестиваля
телеканал "Украина"

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На днях в Одессе закончился 10 юбилейный Одесский кинофестиваль, который в этом году посетила Катрин Денев. По традиции, гости фестиваля надели на мероприятие яркие и запоминающиеся наряды. Мы писали о лучших образах Одесского кинофестиваля, а теперь предлагаем оценить не очень удачные наряды.

Итак, экстравагантность порой зашкаливала и некоторые платья выглядели просто нелепо:

Также привлекали внимание неуместные аксессуары:

У некоторых девушек была уж очень странная прическа и головные уборы:

Многие платья слишком напоминали свадебные:

телеканал "Украина"

Иногда подводила длина:

Все худшие наряды фестиваля:

Ранее мы писали, что Лесю Никитюк раскритиковали за платье.

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Теги: Одесский кинофестиваль, наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (1)
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gloomycellar    22.07.2019, 15:02
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gloomycellar
девачки в БМ снова накурены (facepalm)
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