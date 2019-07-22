Невесты, русалки и нимфы: Худшие наряды Одесского кинофестиваля

Кто выбрал для Одесского кинофестиваля слишком экстравагантный наряд.

Читай также: Джамала сменила три наряда на ОМКФ-2019: фото

На днях в Одессе закончился 10 юбилейный Одесский кинофестиваль, который в этом году посетила Катрин Денев. По традиции, гости фестиваля надели на мероприятие яркие и запоминающиеся наряды. Мы писали о лучших образах Одесского кинофестиваля, а теперь предлагаем оценить не очень удачные наряды.

Итак, экстравагантность порой зашкаливала и некоторые платья выглядели просто нелепо:

Также привлекали внимание неуместные аксессуары:

У некоторых девушек была уж очень странная прическа и головные уборы:

Многие платья слишком напоминали свадебные:

телеканал "Украина"

Иногда подводила длина:

Все худшие наряды фестиваля:

Ранее мы писали, что Лесю Никитюк раскритиковали за платье.