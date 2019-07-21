Оля Полякова "взорвала" Сеть эффектным кадром в бикини

Певица Оля Полякова показала фото с отдыха на яхте.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова не устает радовать фанов снимками в откровенных нарядах. На днях артистка в очередной раз похвасталась стройной фигурой.

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На своей странице в Instagram опубликовала фото, которое было сделано на яхте. На снимке 35-летняя звезда позирует в цветастом купальнике, сидя на перилах. Свой пляжный образ она дополнила темными солнцезащитными очками.

“Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению! #оляпремудрая)“, - подписала фото Оля Полякова.

Поклонники принялись активно обсуждать пикантное фото артистки. Многие отметили, что в Поляковой роскошная фигура.

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“Ох вже ці ідеальні ноги...супер!“, “Как всегда шикарная“, “Люблю смотреть на голую Полякову“, “Ну с ума сойти. Женщина БАгиня“, “Красотка на все 100“, “Обалденный пресс“, “Боже мой, какие ножки, респект Оленька!“, “Якщо красива фігура можна і голою, браво Олю“, “Оличка! ты как всегда на высоте, Королева. безумно люблю ваши песни!!!!“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Оля Полякова удивила купальником с ультравырезом в зоне бикини.