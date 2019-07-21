Парламентские выборы 2019: как голосуют звезды шоу-биза
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Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Традиционно, Ivona рассказывает, кто из представителей украинского шоу-бизнеса отдал свои голоса и поделился фото с избирательного участка в социальных сетях.
Евгений Кошевой исполнил свой долг и опубликовал фото на избирательном участке.
За вас, пацаны, - коротко написал звезда "Квартал 95" в Instagram.
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Сергей Притула, который присоединился к политической партии Святослава Вакарчука, также поделился снимком в соцсетях.
Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали, - подписал снимок Притула.
Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь пришла на выборы сама без вице-премьера Павла Розенко. Она опубликовала снимок как заходит в кабинку для голосования.
А я уже! А вы? Верю в Украину, - рассказала фолловерам Лебедь.
Фотографией с избирательного участка поделилась и группа "Океан Эльзы" на своей странице в Instagram. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отдал свой голос, о чем сообщил поклонникам.
Александр Скичко, который тоже решил идти в политику, разместил у себя в Instagram пару снимков с голосования.
Ранее Владимир Остапчук посвятил новую пародию звездам, идущим в политику.
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