Парламентские выборы 2019: как голосуют звезды шоу-биза

Смотрите, кто из знаменитостей отдал свой голос на парламентских выборах 2019.

Читай также: "Квартал" запускает проект, в котором будет критиковать Зеленского

Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Традиционно, Ivona рассказывает, кто из представителей украинского шоу-бизнеса отдал свои голоса и поделился фото с избирательного участка в социальных сетях.

Евгений Кошевой исполнил свой долг и опубликовал фото на избирательном участке.

За вас, пацаны, - коротко написал звезда "Квартал 95" в Instagram.

Читай также: "Хоть ты остановись!": Катя Осадчая заговорила о политике

Сергей Притула, который присоединился к политической партии Святослава Вакарчука, также поделился снимком в соцсетях.

Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали, - подписал снимок Притула.

Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь пришла на выборы сама без вице-премьера Павла Розенко. Она опубликовала снимок как заходит в кабинку для голосования.

А я уже! А вы? Верю в Украину, - рассказала фолловерам Лебедь.

Фотографией с избирательного участка поделилась и группа "Океан Эльзы" на своей странице в Instagram. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отдал свой голос, о чем сообщил поклонникам.

Александр Скичко, который тоже решил идти в политику, разместил у себя в Instagram пару снимков с голосования.

Ранее Владимир Остапчук посвятил новую пародию звездам, идущим в политику.