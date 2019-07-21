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Парламентские выборы 2019: как голосуют звезды шоу-биза

Комментариев: 1
Смотрите, кто из знаменитостей отдал свой голос на парламентских выборах 2019.
Парламентские выборы 2019: как голосуют звезды шоу-биза
Парламентские выборы 2019: как голосуют звезды шоу-биза
instagram.com/okeanelzy_official/

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Сегодня, 21 июля, в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду. Традиционно, Ivona рассказывает, кто из представителей украинского шоу-бизнеса отдал свои голоса и поделился фото с избирательного участка в социальных сетях.

Евгений Кошевой исполнил свой долг и опубликовал фото на избирательном участке. 

За вас, пацаны, - коротко написал звезда "Квартал 95" в Instagram.

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Сергей Притула, который присоединился к политической партии Святослава Вакарчука, также поделился снимком в соцсетях.

Мы с Катей уже выполнили свой долг! А потом и проголосовали, - подписал снимок Притула.

Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь пришла на выборы сама без вице-премьера Павла Розенко. Она опубликовала снимок как заходит в кабинку для голосования.

А я уже! А вы? Верю в Украину, - рассказала фолловерам Лебедь.

Фотографией с избирательного участка поделилась и группа "Океан Эльзы" на своей странице в Instagram. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отдал свой голос, о чем сообщил поклонникам.

Александр Скичко, который тоже решил идти в политику, разместил у себя в Instagram пару снимков с голосования.

Ранее Владимир Остапчук посвятил новую пародию звездам, идущим в политику.

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Теги: выборы в парламент, украинские звезды, Сергей Притула, Святослав Вакарчук, Александр Скичко, Евгений Кошевой
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ИИИИИИИИИИ    21.07.2019, 16:37
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Короче весь отсттой и фрики украинского шоу попиарили и и без того нам надоевшие хари. А что сухая уродка без своего престарелого мачо припёрлась? Страшнее тёлок по-моему просто не бывает...
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