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Анджелина Джоли подтвердила участие в новом фильме Marvel

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Актриса появилась на фестивале Comic Con в Сан-Диего.
Анджелина Джоли подтвердила участие в новом фильме Marvel
Анджелина Джоли подтвердила участие в новом фильме Marvel
instagram.com/angelinajoliieofficial/

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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая во Франции засветилась на балконе в одной ночной сорочке, присоединилась к киновселенной Marvel. 44-летняя экс-супрегу Брэда Питта появилась на одном из самых крупных фестивалей комиксов и кино - Comic-Con. 

Анджелина Джоли подтвердила, что будет сниматься в новом фильме студии Marvel - “Вечные“, рассказывающем о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей. 

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Вместе с Джоли в будущей картине снимется Сальма Хайек, которая также пришла на фестиваль.

Я так рада быть здесь! Быть частью Вселенной Marvel, это означает быть вечным, это означает быть семьей, - делится впечатлениями Анджелина.

Отметим, что премьера фильма “Вечные“ запланирована на очень 2020 года.

Ранее стали известны все победители ОМКФ-2019.

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Теги: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Comic Con, Marvel, Вечные
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