Анджелина Джоли подтвердила участие в новом фильме Marvel
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Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая во Франции засветилась на балконе в одной ночной сорочке, присоединилась к киновселенной Marvel. 44-летняя экс-супрегу Брэда Питта появилась на одном из самых крупных фестивалей комиксов и кино - Comic-Con.
Анджелина Джоли подтвердила, что будет сниматься в новом фильме студии Marvel - “Вечные“, рассказывающем о расе суперлюдей, которым предстоит защищать Землю от разрушителей.
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Вместе с Джоли в будущей картине снимется Сальма Хайек, которая также пришла на фестиваль.
Я так рада быть здесь! Быть частью Вселенной Marvel, это означает быть вечным, это означает быть семьей, - делится впечатлениями Анджелина.
Отметим, что премьера фильма “Вечные“ запланирована на очень 2020 года.
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