Бывший муж Ани Лорак завел новый роман
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Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, которая накануне похвасталась новой прической, Мурат Налчаджиоглу завел новый роман. После скандального развода с артисткой, мужчина засветился в обществе симпатичной брюнетки в ночном клубе.
В своем Instagram бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько сторис с незнакомкой, в которых видно, как она нежно целует Мурата. Именно из-за поцелуя в сети приняли брюнетку за новую пассию Налчаджиоглу.
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Пока не известно, между ними дружеские отношения или это новая любовь Мурата.
Отметим, что позднее Мурат удалил из своих сторис кадры с неизвестной девушкой.
Что касается Ани Лорак, то недавно певица заинтриговала поклонников новым фото, из-за которого в сети заговорили о ее свадьбе.
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