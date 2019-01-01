Мурат Налчаджиоглу засветился в объятиях неизвестной красотки.

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Экс-супруг украинской певицы Ани Лорак, которая накануне похвасталась новой прической, Мурат Налчаджиоглу завел новый роман. После скандального развода с артисткой, мужчина засветился в обществе симпатичной брюнетки в ночном клубе.

В своем Instagram бывший муж Ани Лорак опубликовал несколько сторис с незнакомкой, в которых видно, как она нежно целует Мурата. Именно из-за поцелуя в сети приняли брюнетку за новую пассию Налчаджиоглу.

Бывший муж Ани Лорак завел новый роман instagram.com/muratnalca

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Пока не известно, между ними дружеские отношения или это новая любовь Мурата.

Бывший муж Ани Лорак завел новый роман instagram.com/muratnalca

Отметим, что позднее Мурат удалил из своих сторис кадры с неизвестной девушкой.

Что касается Ани Лорак, то недавно певица заинтриговала поклонников новым фото, из-за которого в сети заговорили о ее свадьбе.