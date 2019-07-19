Регина Тодоренко показала новые фото в свадебном платье

Архивные снимки ведущая опубликовала в Instagram.

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Известная ведущая Регина Тодоренко, которая недавно похвасталась фигурой после отпуска, продолжает публиковать свадебные снимки в своем Instagram. На этот раз звезда разместила два фото, на которых запечатлена в белоснежном платье с фатой.

В одном из кадров Тодоренко позирует на балконе виллы, а ее фату красиво развивает ветер. Второе фото сделано на лестнице в самом поместье.

Вчера мы с Владиславом Михайловичем получили полторы тысячи красивейших фото со свадьбы, которые я планирую собрать в один исполинский альбом. И пусть он будет неподъёмный , зато эти воспоминания навсегда останутся на волшебных страничках, - написала Регина в посте.

Подписчики звезды с восторгом отреагировали на публикацию и написали в комментариях десятки теплых слов: “Регина такая красивая“, “Невероятная красота“, “Нет слов!“, “Восхитительная невеста“.

Ранее Влад Топалов рассказал, как написал свадебную клятву для Регины Тодоренко.