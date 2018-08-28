Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Алена Шоптенко нежно поздравила мужа с днем рождения: фото

Комментариев: 0
Хореограф порадовала поклонников редким семейным снимком.
Алена Шоптенко показала фото с мужем
Алена Шоптенко показала фото с мужем
instagram.com/alena_shoptenko/

Читай также: 54-летняя Белуччи снялась в откровенном образе для глянца

Алена Шоптенко порадовала поклонников редким семейным снимком. На своей странице в Instagram хореограф опубликовала нежный снимок с супругом Алексеем, таким образом поздравив его с днем рождения.

Алена редко показывает свою семью и делится личными историями в социальных сетях или интервью. Лишь иногда в Инстаграм танцовщица выставляет кадры с сыном или мужем.

Читай также: Оля Полякова удивила купальником с ультравырезом в зоне бикини

Так, на днях Шоптенко поделилась редким семейным фото с мужем Алексеем Ивановым, которое опубликовала в честь дня рождения любимого мужчины. На снимке Алексей нежно обнимает жену, а она выглядит очень счастливой рядом с ним.  

С днем рождения, любимый! Будь всегда таким, как есть. Счастлива, что мы семья, - написала Шоптенко. 

Напомним, что ранее Алена Шоптенко взорвала Сеть зажигательным исполнением макарены.

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко, хореограф, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь