Алена Шоптенко нежно поздравила мужа с днем рождения: фото

Хореограф порадовала поклонников редким семейным снимком.

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Алена Шоптенко порадовала поклонников редким семейным снимком. На своей странице в Instagram хореограф опубликовала нежный снимок с супругом Алексеем, таким образом поздравив его с днем рождения.

Алена редко показывает свою семью и делится личными историями в социальных сетях или интервью. Лишь иногда в Инстаграм танцовщица выставляет кадры с сыном или мужем.

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Так, на днях Шоптенко поделилась редким семейным фото с мужем Алексеем Ивановым, которое опубликовала в честь дня рождения любимого мужчины. На снимке Алексей нежно обнимает жену, а она выглядит очень счастливой рядом с ним.

С днем рождения, любимый! Будь всегда таким, как есть. Счастлива, что мы семья, - написала Шоптенко.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко взорвала Сеть зажигательным исполнением макарены.