Иван Дорн впервые показал лицо своей 5-летней дочери

Иван Дорн появился на сцене фестиваля “UPark“ с 5-летней дочерью.

Известный украинский певец Иван Дорн не любит делиться подробностями личной жизни. Известно, что 30-летний артист женат на своей однокласснице Анастасии. Пара воспитывает 5-летнюю дочь Василису и 4-летнего сына Иван.

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Возлюбленную Дорн до сих пор не показывает, но недавно Дорн смог приятно удивить даже своих самых преданных фанов. Снимками с детьми Иван делился в соцсети, но на них не было видно их лица.

А недавно в своих Instagram-Storіes исполнитель короткий ролик, снятый его поклонницей. Видео было сделано на музыкальном фестивале “UPark“ в Киеве. На кадрах можно увидеть, как во время своего выступления Дорн вывел на сцену свою 5-летнюю дочь Василису. Девочка играла на гитаре.

Инстаграм Ивана Дорна скриншот

Позже видео было опубликовано в популярном видеохостинге YouTube.

Напомним, ранее Иван Дорн выпустил кинематографический клип с двумя финалами.