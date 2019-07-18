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"Дикарка года": Певица-трансгендер Зианджа показала, как выглядит без мейкапа

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Зианджа агитирует подписчиков ценить свою естественную красоту.

"Дикарка года": Певица-трансгендер Зианджа засыпала Сеть "естественными" фото
instagram.com/ziasphere

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Певица-трансгентер Зианджа агитирует в Сети за естественную красоту и натуральность. Так, в Инстаграм девушка поделилась снимком без макияжа в скромном желтом свитере, а в Инста-сториз добавила еще несколько фото без яркого мейкапа, оставив только прозрачный блеск на губах. Из украшений Зи надела нежное колечко на безымянный палец.

Эра простоты, аутентичности и добра! 💛, - подписала Зи.
 

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Фолловеры похвалили Зи и назвали ее “солнышком“ и “принцессой“. 

Зи, ты прелесть, восхищаюсь тобой, - отметили в комментариях.

Ранее мы писали, что Ани Лорак похвасталась нарощенными волосами.

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Теги: Зианджа, трансгендер
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Источник: ivona.bigmir.net

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